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Tediye ödemeleri ne zaman, hangi gün yatacak? 2022 İlave tediye ödeme tarihi belli oldu!

İlave tediye ödemelerine ilişkin beklenen açıklamalar arka arkaya geldi. Yurdumuzun dört bir yanında binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili son durum belli oldu. Peki tediye ne zaman ve ne kadar ödenecek?

29.04.2022 - 11:23 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Tediye ödemeleri Resmi Gazete üzerinden açıklanıyor ve tediye ödemeleri her yıl taksitle yapılıyor. Geçtiğimiz sene ilave tediye ödemelerinin ilk ödemesi 29 Ocak'ta, ikinci taksiti 11 Mayıs'ta hesaplara geçmiş, son ödeme ise aralık ayında yapılmıştı. Peki, 2022'nin 2. tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte tediye ödemeleri 2022 tarihleri hakkında bilgiler...

     

  • TEDİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

    Bu yılın ilk yarısı ile ilgili 26 günlük ikramiyelerinin ilk 13'ü 28 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılmıştı. İkramiyenin diğer taksiti ise 29 Nisan’da (cuma) hesaba geçecek. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise ödemeler tek seferde 23 Aralık’ta yapılacak.

     

  • İLAVE TEDİYE NEDİR?

    Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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