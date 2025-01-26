Trump, Kanada'yı "eyalet olması gereken bir ülke" olarak gördüğünü söyledi | Dış Haberler

Trump, Kanada'yı "eyalet olması gereken bir ülke" olarak gördüğünü söyledi | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ülkesinden "istifade ettiğini" savunarak Kanada'yı "eyalet olması gereken bir ülke" olarak gördüğünü söyledi.

Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da Kanada ve Grönland'a ilişkin tartışmaya yol açan ifadelerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

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Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olması isteğine ilişkin Trump, "Kanada'da çok arkadaşım var ve onlar bizi, beni seviyor. Ancak Kanada, yıllardır ABD'den istifade ediyor ve buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Trump, ülkesinin her yıl Kanada'ya milyonlarca dolar kaybettiğini savunarak "Eğer ülke bir eyalet değilse yüzlerce milyon doları oraya harcamak istemiyorum. Eyalet olursa Kanada halkı çok daha düşük vergiler ödeyecek." diye konuştu.

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"EYALET OLMASI GEREKEN BİR ÜLKE OLARAK GÖRÜYORUM"

ABD Başkanı Trump, "(Kanada'yı) Eyalet olması gereken bir ülke olarak görüyorum. O zaman daha iyi muamele ve hizmet görecekler, daha düşük vergiler olacak ve daha güvenli olacaklar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Danimarka'dan Grönland'ı "satın almak" istediğini yineleyerek "Grönland'ı alabileceğimize inanıyorum çünkü bu, dünyanın özgürlüğüyle ilgili. Oraya özgürlüğü götürebilecek olanın biz olmamız dışında konunun ABD ile alakası yok." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP, TİKTOK KONUSUNDA YATIRIMCILARLA GÖRÜŞÜYOR

TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasaya ilişkin tartışmalar sürerken Trump, platformu satın alabilecek yatırımcılarla görüştüğünü belirtti.

Trump, "Birçok kişi benimle görüşüyor. Önemli kişiler." diyerek, 30 gün içinde konuya ilişkin bir karar verebileceğini dile getirdi.

"Yalnızca ülkenin yararına olursa" bu platformun bir Amerikan firmasına satılmasını onaylayacağını belirten Trump, ülkedeki genç seçmenlerin kendisine ilişkin "olumlu görüşleri üzerinde TikTok'un payı olduğunu, bu nedenle platforma sempati duyduğunu" söyledi.

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"ABD'NİN 51. EYALETİ"

Trump, daha önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump, ayrıca Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını belirtmiş, Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.

Trump, ayrıca başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu. TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu. Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, 8 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, Trump'ın açıklamalarına, "devletlerin egemenliğine saygı duyulması gerektiği" yanıtını vermişti.