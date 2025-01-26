2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları

Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Nesine 2. Lig 19. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 17. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi.

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İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇLARI

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Batman Petrol Spor A.Ş. - GMG Kastamonuspor (HT Spor Youtube)

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Muş Spor Kulübü - Silifke Belediye Spor (HT Spor Youtube)

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14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Bursaspor (HT Spor TV)

2. VE 3. LİG HEYECANI HT SPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

İmzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.