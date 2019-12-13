Rusya'da tecavüz mağdurlarına nefsi müdafa hakkı tanındı

İHA

Kadın tecavüz ve cinayetlerinin en üst düzeylerde seyrettiği ülkelerden biri olan Rusya, önlem olarak yeni bir yasa hazırladı.

Parlamento tarafından oluşturulan komisyonun hazırladığı yasa, parlamentoda kabul edilerek resmen yürürlüğe girdi.

Yasa, tecavüz girişimlerinde kadınlara nefsi müdafaa hakkı tanıyor. Yasaya göre cinsel saldırıya uğrayan kadın, saldırganı yaralar veya öldürürse hiçbir ceza almayacak.

İstatistiklere göre Rusya’da yılda 14 bin kadın erkekler tarafından katlediliyor. Aynı şekilde yılda 2 bin çocuk öldürülüyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre tüm suçların yüzde 40’ı evde, yüzde 93’ü kadınlara karşı işleniyor.