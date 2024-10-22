Cinsel saldırı hükümlüsü olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'e kanser teşhisi

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Bir zamanların Hollywood'un en gözde yapımcılarından biri olan Harvey Weinstein, birden fazla cinsel saldırı suçundan hüküm giydi ve halen cezaevinde tutuluyor. 72 yaşındaki Weinstein, son dönemde birçok sağlık sorunuyla mücadele ediyordu.

Eski yapımcının nadir bir kemik iliği kanseri olan kronik miyeloid lösemiye yakalandığı ve kaldığı cezaevinde tedavi görmeye başladığı açıklandı.

Harvey Weinstein geçtiğimiz aylarda, kaldığı Rikers Island'daki hapishaneden "akciğerlerinde çok fazla sıvı olduğu" için acil olarak hastaneye sevk edilerek kalp ameliyatına alınmıştı.

REKLAM En son eylül ayında Manhattan'da mahkemeye çıkan Harvey Weinstein, mahkeme güvenlik görevlileri tarafından tekerlekli sandalyeyle içeri alınmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden yapımcının avukatı Arthur Aidala, Weinstein'ın acil kalp ameliyatının ardından neredeyse öldüğünü iddia etmiştti. Weinstein daha önce diyabet, hastanedeyken yakalandığı COVID-19 ve çift taraflı zatürre gibi diğer sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 'Ucuz Roman' (Pulp Fiction), 'Aşık Shakespeare' (Shakespeare in Love) ve 'New York Çeteleri' (Gangs of New York) de dâhil olmak üzere Oscar ödüllü filmlerle tanınan Harvey Weinstein, bir zamanlar Hollywood'un en nüfuzlu ve güçlü yapımcılarından biriydi. Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarından hüküm giyen Weinstein, 16 yıllık hapis cezasını çekiyor.

NE OLMUŞTU? Harvey Weinstein, 80'den fazla kadının kendisini tecavüz veya cinsel saldırıyla suçlamasından bir yıl sonra ilk kez 2018'de New York'ta tutuklanmıştı. Mağdur olduğunu öne sürenler, Weinstein'in perde arkasında film sektöründeki gücünü, kendilerini cinsel eylemlere zorlamak veya zorlamaya çalışmak için kullandığını ve kariyerlerini ilerletmeye söz verdiğini ya da mahvetmekle tehdit ettiğini söylemişti. Harvey Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla 2006'da bir asistana cinsel tacizde bulunma ve 2013'de bir oyuncuya tecavüz etme suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2020'de New York'ta verilen mahkumiyet kararının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeeToo" (Ben de) etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve #MeeToo hareketi başlamıştı. Aralarında ünlü oyuncuların da olduğu pek çok kadın yaşadıkları taciz ve cinsel saldırı hikayelerini #MeeToo adıyla dünyaya duyurmuştu. Harvey Weinstein'in daha önce New York'ta aldığı ceza, ilk duruşma yargıcının hataları nedeniyle nisanda bozulmuştu ama California'da tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından çarptırıldığı başka bir hapis cezası halen geçerli.

Uzun süre Miramax ve Weinstein Company'nin patronu olan Weinstein, halihazırda tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla yeniden yargılanmayı bekliyor.