Cinsel saldırı hükümlüsü olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'e kanser teşhisi

Bir zamanların Hollywood'un en gözde yapımcılarından biri olan Harvey Weinstein, birden fazla cinsel saldırı suçundan hüküm giydi ve halen cezaevinde tutuluyor. 72 yaşındaki Weinstein, son dönemde birçok sağlık sorunuyla mücadele ediyordu.

Eski yapımcının nadir bir kemik iliği kanseri olan kronik miyeloid lösemiye yakalandığı ve kaldığı cezaevinde tedavi görmeye başladığı açıklandı.

Harvey Weinstein geçtiğimiz aylarda, kaldığı Rikers Island'daki hapishaneden "akciğerlerinde çok fazla sıvı olduğu" için acil olarak hastaneye sevk edilerek kalp ameliyatına alınmıştı.

REKLAM

En son eylül ayında Manhattan'da mahkemeye çıkan Harvey Weinstein, mahkeme güvenlik görevlileri tarafından tekerlekli sandalyeyle içeri alınmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden yapımcının avukatı Arthur Aidala, Weinstein'ın acil kalp ameliyatının ardından neredeyse öldüğünü iddia etmiştti. Weinstein daha önce diyabet, hastanedeyken yakalandığı COVID-19 ve çift taraflı zatürre gibi diğer sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

'Ucuz Roman' (Pulp Fiction), 'Aşık Shakespeare' (Shakespeare in Love) ve 'New York Çeteleri' (Gangs of New York) de dâhil olmak üzere Oscar ödüllü filmlerle tanınan Harvey Weinstein, bir zamanlar Hollywood'un en nüfuzlu ve güçlü yapımcılarından biriydi. Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarından hüküm giyen Weinstein, 16 yıllık hapis cezasını çekiyor.