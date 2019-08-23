Kredi faizleri, para politikalarındaki değişiklikle düşmeye başladı. Yüksek faizler nedeniyle azalan kredi talebi, kamu bankalarının öncülüğünde indirilen faiz oranlarıyla tekrar canlanma eğiliminde. Vatandaşlar, konut ve tüketici kredileri başta olmak üzere ihtiyaçlarını gidermek için bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı.

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Çeşitli tüketici ve finansman kredileri sunan TEB, yüzde 1.49'dan başlayan faizlerle müşterilerine kredi veriyor ve kredilerin yıllık maliyeti de yüzde 25'in altına inmiş durumda.

TEB'de kredi kullanan kişiler 10 bin liralık 24 ay vadeli kredi için aylık 466.66 TL, 36 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 379.10 TL geri ödeme yapacak.

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

TEB, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde ise faizleri yüzde 1.35 olarak belirledi. Azami konut kredisi vadesi ise 10 yıl (120 ay) şeklinde. Buna göre, 100 bin liralık 120 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 2442,45 TL.

Bir süredir durgunluğun yaşandığı gayrimenkul sektöründe faizlerin düşmesiyle, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,7 artış gösterdi.

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75 seviyesine çekmişti. Borçlanma maliyeti düşen bankalar da bunu kredilere yansıtmaya başlayarak faizleri indirmeye başladı.

2018 yılının 2. yarısında yüzde 2.5 üzerine çıkan ihtiyaç kredilerindeki ortalama piyasa faizi yüzde 2'nin altına geriledi. Yüzde 2 üzerindeki konut kredisi faiz oranları da 1.5 seviyesine yaklaştı.