Münferiden ne demek? Münferiden ne anlama geliyor? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Corona virüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı dünkü konuşmasındaki "Münferiden" kelimesini sizler için araştırdık.

MÜNFERİDEN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’na ( TDK) göre pejmürde Arapça kökenli olup "tek başına" anlamına geliyor.