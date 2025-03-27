TCMB rezervlerinde gerileme
TCMB'nin brüt rezervi, geçen hafta 171,1 milyar dolardan 163,1 milyar dolara geriledi. Net rezerv ise 73,9 milyar dolardan 11,8 milyar dolar gerileyerek 62,1 milyar dolara düştü. Swap hariç rezerv 65,4 milyar dolardan, 13,2 milyar düşerek 52,2 milyar dolara geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde düşüş yaşandı.
TCMB verilerine göre; geçen hafta brüt rezervler 8 milyar dolar düşüşle 163,1 milyar dolara geriledi. Böylelikle brüt rezervlerde Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı düşüş kaydedildi.
SWAP HARİÇ NET REZERVDE NİSAN 2020'DEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ
Net rezervler 73,9 milyar dolardan 62,1 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervlerde de 13,2 milyar dolarla Nisan 2020'den bu yana en sert düşüş izlendi.