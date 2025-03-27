TCMB rezervlerinde gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde düşüş yaşandı.

TCMB verilerine göre; geçen hafta brüt rezervler 8 milyar dolar düşüşle 163,1 milyar dolara geriledi. Böylelikle brüt rezervlerde Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı düşüş kaydedildi.

REKLAM advertisement1

SWAP HARİÇ NET REZERVDE NİSAN 2020'DEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ

Net rezervler 73,9 milyar dolardan 62,1 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervlerde de 13,2 milyar dolarla Nisan 2020'den bu yana en sert düşüş izlendi.