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        Haberler Ekonomi Para TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk - Para Haberleri

        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk

        Bloomberg HT, TCMB'nin swap hariç net rezervlerinin dün itibarıyla Mart 2020'den bu yana ilk kez pozitife geçtiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:19
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        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
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        Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk yaşandı. Swap hariç net rezervler bu haftanın ilk 4 gününde 5.3 milyar dolar arttı. Böylece swap hariç net rezervler Mart 2020'den bu yana ilk kez pozitife (sıfırın üzerine) geçti.

        Bloomberg HT'nin ilettiği verilere göre swap hariç net rezervler Mart sonundaki yerel seçimler öncesinde hızla gerilemiş ve eksi 65,5 milyar dolarla tarihi dip seviyeyi görmüştü.

        Seçimlerin tamamlanmasının ardından TCMB hızlı bir rezerv inşasına girerken, swap hariç net rezervlerde de kademeli toparlanma izlenmişti.

        Bu sürecin sonunda 4 yıl sonra ilk kez swap hariç net rezervler artıya geçti.

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda enflasyonla mücadeleye zarar vermeyecek şekilde rezerv biriktirmeye devam edileceğini belirtmişti.

        TOPLAM REZERVLER 2 AYDA 19.1 MİLYAR DOLAR ARTTI

        TCMB'nin dün açıkladığı verilere göre toplam rezervler ise geçen hafta 142 milyar 242 milyon dolara ulaştı. Son 2 ayda toplam rezervlerde 19.1 milyar dolarlık artış yaşandı.

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        25.08.2023 41.344 75.955 117.299
        29.09.2023 40.629 81.575 122.203
        27.10.2023 44.148 82.412 126.560
        24.11.2023 45.496 90.997 136.493
        22.12.2023 47.896 97.557 145.453
        29.12.2023 48.231 92.830 141.061
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        01.03.2024 50.408 80.511 130.919
        08.03.2024 52.748 77.785 130.533
        15.03.2024 53.006 74.891 127.897
        22.03.2024 53.163 70.681 123.844
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        05.04.2024 56.678 70.193 126.871
        09.04.2024 58.446 70.000 128.446
        19.04.2024 59.273 67.011 126.284
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        03.05.2024 57.707 69.148 126.855
        10.05.2024 60.199 74.203 134.402
        17.05.2024 60.576 78.549 139.125
        24.05.2024 59.476 82.765 142.242
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