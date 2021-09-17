Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 63 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

İhaleye 178 milyar 80 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.