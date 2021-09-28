Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 50 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.

İhaleye 167 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.