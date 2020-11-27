AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira, 4 Aralık vadeli repo ihalesi ile 29 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

İhalelere toplam 92 milyar 59 milyon liralık teklif geldi. İhalelerde basit faiz yüzde 15 olurken, 2 Aralık vadeli repo ihalesinde bileşik faiz yüzde 16,17, 4 Aralık vadeli repo ihalesinde bileşik faiz yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.