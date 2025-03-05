TCMB Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay faiz düşer mi?
Yılın ikinci faiz kararı için piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na döndü. Ocak ayında faiz indirimine giden bankanın bu ay izleyeceği politika takip edilirken, AA Finans tarafından yapılan beklenti anketinde 20 ekonomist bu ay Merkez Bankası'nın faiz indirime gideceğini öngördü. Peki, TCMB Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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Yerel piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na döndü. Yılın ikinci faiz kararı beklenirken, geçtiğimiz günlerde TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Bu çerçevede 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk." dedi. Peki, TMCB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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MERKEZ BANKASI YILIN İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası yılın ikinci faizini 6 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'te açıklayacak.
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TCMB 2025 ŞUBAT FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans'ın TCMB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.
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2025 SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 24
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla ilk kez, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.
Orta vadeli tahminleri oluştururken "enflasyon görünümünde kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceklerini" esas aldıklarını dile getiren Karahan, ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün artarak devam edeceğini tahminlerine yansıttıklarını söyledi.
Karahan, "Bu çerçevede 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları 2025 yılı için yüzde 19 ve yüzde 29, 2026 yılı için ise yüzde 6 ve yüzde 18'e karşılık gelmektedir." diye konuştu.
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MERKEZ BANKASI OCAK FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürdü.
Merkez Bankası aralık ayında da 250 baz puanlık indirime gitmiş, böylece Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirimi kararını almıştı.
PPK'dan yapılan açıklamada aralık ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediği, öncü verilerin ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiği ifade edildi. Söz konusu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin öne çıktığına işaret edildi.
Temel mal enflasyonunun ise görece düşük seyrettiği belirtilen karar metninde "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yer aldı.