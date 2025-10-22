Merkez Bankası faiz toplantısı için bekleyiş sürüyor. 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan beklenti anketine göre politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı. Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi, Para Politikası Kurulu (PPK) takviminin yayımlanmasının ardından belli oldu. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak? İşte detaylar...