Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB FAİZ TOPLANTISI EKİM 2025 | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi?

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz toplantısı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, ekim ayı faiz toplantısında, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekileceğini ön görüyor. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 2025 Ekim TCMB faiz toplantısı gerçekleşeceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 21:01 Güncelleme: 22.10.2025 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Merkez Bankası faiz toplantısı için bekleyiş sürüyor. 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan beklenti anketine göre politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı. Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi, Para Politikası Kurulu (PPK) takviminin yayımlanmasının ardından belli oldu. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak? İşte detaylar...

        • 2

          MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 23 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

        • 3

          AA FİNANS FAİZ BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

          AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

          Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

          Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.

        • 4

          TCMB EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          Eylül ayında gerçekleşen faiz toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.

        • 5

          MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

          23 Ekim 2025

          11 Aralık 2025

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa