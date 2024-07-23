TCMB'den yeni sterilizasyon hamlesi

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Faizi yüzde 50'de sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) miktarsal sıkılaşma tarafında yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre bankalara giden yazıyla TCMB TL karşılığı altın ve Döviz ihalelerine başlayabileceği belirtildi.

Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.

Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı. TCMB Temmuz toplantısının karar metninde likidite adımlarına vurgu yapmıştı. “Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir” diyen TCMB, sterilizasyon araçlarının gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağı ifadesini de yinelemişti. TCMB verilerine göre 22 Temmuz itibariyle sistemde likidite fazlası 211,6 milyar TL olarak kaydedilmişti. Veriler günlük bazda 12 Temmuz tarihinden bu yana sistemde likidite fazlasına işaret ediyordu.