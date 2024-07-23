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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yunan Savunma Bakanı'nın eş zamanlı olarak yaptığı açıklamalar barış harekatının arkasındaki değerlere nasıl sımsıkı sahip çıkmamız gerektiğini de bir kez daha göstermiştir. Gelinen noktada Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi federal çözümün mümkün olmadığını artık bütün dünya görmektedir.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme, emeklimizin, işçimizin, asgari ücretlilerimizin yanında daha çok bulunma yaklaşımımız OVP'nin ilerlemesine bağlı olarak gündemdeki en baş yerini korumaya devam edecektir.

REKLAM Ağustos ayında partimizin kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. İlerici ve devrimci adımlara imza attığımız bunca adımların yanında kuruluş yıldönümümüzde ahdimizi yenileyeceğiz. Partimizi millet kurdu, tabelasını biz astık demiştik. Aynı millet odaklı siyaset, Cumhuriyetin değerlerinin korunması şeklindeki politikamız aynı şekilde devam edecektir. SORULAR VE YANITLAR (Sokak hayvanları düzenlemesi) "Ötanazi ifadesinin düzeltilmesi ve Veterinerlik Yasası'na atıf yapılmasıyla ilgili düzenleme söz konusu. Ortada bir problem yok da bununla ilgili bir düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan mesele var. Çocuklar, yaşlılar saldırıya uğruyor. İnsan bu kainatta tek başına yaşamıyor. Bitkilerle, hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Bu doğayı paylaştığımız canlılara hürmet ve saygı göstermek durumundayız.

"YASADA BİRÇOK KADEMELENDİRME VAR" Dün bir hanımefendiye sokak köpeklerinin saldırı söz konusu oldu. Arzu ettiğimiz şey bunu sokaklarımızda görmemektir. Bunu katliam yasası gibi görmek yanlıştır. O yasada bir sürü kademelendirme konulmuş. Bir sürü mekanizma, büyük bir eylem planı var. Herhangi şekilde hastalık tehlikesi olan hayvanlarla ilgili düzenleme söz konusu. İnsanımızı, çocuklarımızı, yaşlı insanlarımızı koruma konusunda yüksek bir irade ve kararlılık aynı zamanda hayvanları korumak iradesidir. Herhangi bir şekilde çocuklarımızın, yaşlı insanlarımızın saldırılara uğramasını kabul edemeyiz.

"BU BİR KATLİAM YASASI DEĞİL" Bunu sadece şehir merkezlerde gibi düşünmeyin. Bu bir katliam yasası değil. Bizim siyasetimizin ekseni bütün varoluşa saygı ve merhametle yaklaşma şeklidir. Bahsettiğiniz o kelimenin değiştirilmesi bizim burada ortak akılla meseleyi çözmek istediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Hem insanımızı koruyan bir işe imza attığımız gibi aynı zamanda bu hayvanları güvensiz ortamdan koruyan düzenlemeye imza atıyoruz. Arzumuz sokakların güvenli hale gelmesidir. "SOKAKLARIN GÜVENLİ OLMASI ARZUMUZ" Vatandaşımızın demokratik protesto hakkına yüksek saygıyla yaklaşırız. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı birtakım kötü uygulamalara atıf yaparaktan hak savunusunu iddia etmek yanlıştır. Bunu yakarız, yıkarız, şöyle yaparız diye meseleye sokmak hayvan hakları mücadelesini doğru zeminde vermiş insanlara da saygısızlıktır. Türkiye'nin sokakları güvenli hale gelecek, bizim yaklaşımımız budur."

"AMERİKAN HALKININ İRADESİNE SAYGILIYIZ" (ABD'deki başkanlık seçimleri) Amerikan demokrasisiyle de ilgiliyiz. Bu çerçevede baktığımızda, bu suikast girişimi meselesi son derece tehlikelidir. Siyaset şiddeti topyekûn dışlaması gerekir. Daha sonra iddia edilen zaaflardan bahsedilmesi, tabii ki ciddiyetle soruşturulmalıdır. Amerika'daki demokratik işleyişle ilgili ortaya çıkacak zaaflar bütün dünyayı etkileyecektir. Tabii ki Amerikan Kongresi'nin Netanyahu'yu davet etmesine itirazımız var. Amerikan demokrasisi açısından da bir zaaftır bu. Amerikan halkının iradesine saygılıyız. Hükümet, kabine ve parti olarak hangisi seçilirse seçilsin hangi argümanlarla, dosyalarla çalışacağımıza dair hazırlığımız tamdır. Belçika, Almanya, İngiltere'yi de yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki birkaç ay Amerikan seçimleri olacak. Biz de yakından takip edeceğiz.

"TARİHİ OLARAK GEÇ KALMIŞ BİR AÇIKLAMA" (CHP lideri Özel'in açıklamaları) "Sayın Özel'in bu cümlenin altını doldurması gerekir. Tarihi olarak geç kalmış bir açıklama. Geçmiş zamanlardaki yanlış uygulamaları, AK Parti'nin yaptığı reformlar, düzenlemeler, Anayasal vatandaşlık temelinde bütün yurttaşlarımızın kendi kimlikleri konusunda eşit hak ve hürriyetlere sahip olması, bütün vatandaşlarımıza yansıyacak şekilde düzenlenmesi için büyük adımlar attık. TRT'de kanal açıldı, Kültür Bakanlığı temel eserleri bastı. Milli birlik ve kardeşlik projesinde silah bıraktırılması için güçlü biri irade ortaya kondu. Sayın Cumhurbaşkanımız 'silahları koysunlar ve ülkeyi terk etsinler' diye büyük bir irade koydu. Meclis'te benim de başıma geldi. Biz Kürt vatandaşlarımıza dönük eşit olmayan uygulamaları ortadan kaldırırken karşımızda CHP vardı. Hatta konuşmaları yaptırmamak için CHP çıkıyordu, onların aktörleri en sert açıklamalar yapıyordu. Sayın Özgür Özel'in açıklaması Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü sorununu çözeceğiz' dediği gibi tarihi olarak anakronik olmuş. Demokratik reform süreci ucu açık bir süreçtir. Yüce Meclis zaten çalışma yapıyor. Ama özel olarak bu açıklamayı yaptığınızda kullandığınız söylem marjinal yaklaşım haline geliyor.

"DOSYA OLGUNLAŞMAYA DEVAM EDİYOR" (Suriye ile normalleşme adımları) Sayın Putin'in de iradesi söz konusu başından beri. Türkiye bunu değerlendiriyor. Dosya üzerinde çalışma devam ediyor. Şu saatte, şu ay içinde olacak diye bir şey yok. İstihbarat kurumlarının olgunlaştırdığı dosya siyasi bir dosya haline gelip Dışişleri Bakanlarının trafiği başladıktan sonra olgunlaştıracağı çerçeve sayın Cumhurbaşkanımıza ve Suriye devlet başkanına sunulur. Olgunlaşması gereken bir süreç. Dosya olgunlaşmaya devam ediyor.