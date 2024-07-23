Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
İstanbul'da emlakçılık yapan 64 yaşındaki B.B., yaklaşık 36 milyon Türk lira değere sahip 1 milyon Euro parayı, dolara çevirmek istedi ve çalıştığı döviz şirketiyle irtibata geçti. Döviz şirketi, paraların alınıp dolara çevrilmesi işi için işyerinde çalışan para taşıma görevlisini görevlendirdi. Parayı dolara çeviren işyeri çalışanı ortadan kayboldu. 2 hafta sonra yakalanan şüphelinin kaçışı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul'da olay 4 Temmuz günü Fatih’te meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Fatih’te emlakçılık yapan B.B. (64), 36 milyon Türk lirası değerinde olan 1 milyon Euro dövizini dolara çevirmek istedi. Bunun için de her zaman çalıştığı döviz firmasıyla irtibata geçti.
DOLARLARLA KAÇTI
Bu talep üzerine döviz firması, para taşıma işinde çalışan kendi çalışanı Mehmet E.Ç.’yi (50) görevlendirdi. B.B.’den 1 milyon Euro'yu alan Mehmet E.Ç., döviz firmasında parayı dolara çevirdi. Mehmet E.Ç., parayı sahibi B.B.’ye götüreceğine ortadan kayboldu.
SANİYE SANİYE KAÇIŞI KAMERADA
Şüphelinin paraları alıp kaçması üzerine, B.B. şikayette bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma yapan polis ekipleri, şüphelinin döviz bürosundan parayı dolara çevirmesi anlarına ait güvenlik kameraları buldu. Takibi derinleştiren polis, şüphelinin, taksi değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı görüntülere de ulaştı.
IĞDIR’DAN GELİRKEN YAKALANDI
İki haftalık çalışmanın ardından şüphelinin Iğdır’dan İstanbul’a uçakla geleceği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı görevlisiyle irtibata geçirilerek koordineli bir çalışma başlatıldı.
Havalimanında inen şüpheli 50 yaşındaki Mehmet E.Ç. yakalandı. İşlemlerin ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.