Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

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İstanbul'da olay 4 Temmuz günü Fatih’te meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Fatih’te emlakçılık yapan B.B. (64), 36 milyon Türk lirası değerinde olan 1 milyon Euro dövizini dolara çevirmek istedi. Bunun için de her zaman çalıştığı döviz firmasıyla irtibata geçti.

DOLARLARLA KAÇTI Bu talep üzerine döviz firması, para taşıma işinde çalışan kendi çalışanı Mehmet E.Ç.’yi (50) görevlendirdi. B.B.’den 1 milyon Euro'yu alan Mehmet E.Ç., döviz firmasında parayı dolara çevirdi. Mehmet E.Ç., parayı sahibi B.B.’ye götüreceğine ortadan kayboldu.

REKLAM SANİYE SANİYE KAÇIŞI KAMERADA Şüphelinin paraları alıp kaçması üzerine, B.B. şikayette bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma yapan polis ekipleri, şüphelinin döviz bürosundan parayı dolara çevirmesi anlarına ait güvenlik kameraları buldu. Takibi derinleştiren polis, şüphelinin, taksi değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı görüntülere de ulaştı.

IĞDIR’DAN GELİRKEN YAKALANDI İki haftalık çalışmanın ardından şüphelinin Iğdır’dan İstanbul’a uçakla geleceği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı görevlisiyle irtibata geçirilerek koordineli bir çalışma başlatıldı. Havalimanında inen şüpheli 50 yaşındaki Mehmet E.Ç. yakalandı. İşlemlerin ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.