Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 36 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

İhaleye 99 milyar 315 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.