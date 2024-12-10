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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Fatih Karahan, DEİK Yönetim Kurulu'nda iş dünyasıyla buluştu - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, DEİK Yönetim Kurulu'nda iş dünyasıyla buluştu

        Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile İstanbul'da bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:35 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:35
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        TCMB Başkanı Karahan iş dünyasıyla buluştu
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        DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın ev sahipliğinde DEİK Yönetim Kurulu toplantısına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Merkez Bankası Başkanı Karahan, DEİK'in Türk iş dünyası ve özel sektör adına önceliklendirdiği beklenti ve önerilerini dinleyerek, gelecek döneme ilişkin başta para politikası olmak üzere atılacak yeni adımları paylaştı.

        Türk iş dünyasında geniş bir temsiliyete sahip olan, TOBB, TİM, MÜSİAD ve TMB'nin Başkan Yardımcılığıyla temsil edildiği, 35 kişilik DEİK’in Yönetim Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan para politikası ile ilgili değerlendirmeleri dinledi ve iş dünyasının beklenti ile önerilerini paylaştı.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Olpak, DEİK olarak 152 İş Konseyi, 96 adet kurucu kuruluş ile kurumsal üye ve binlerce üyeyle Türk iş dünyasını çok geniş bir yelpazede temsil ettiklerini bildirerek, "Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan'la yaptığımız görüşme iş dünyamızın önemli bir çoğunluğunun görüş ve değerlendirmelerini yansıtıyor. Yönetim Kurulu toplantımıza katılan TCMB Başkanımız para politikasıyla ilgili sıkı duruşu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceklerini ifade etti. İş dünyası olarak önceliğimiz 'öngörülebilirlik'. Bu nedenle, TCMB Başkanımızın dezenflasyon sürecinin devamı ve ardından fiyat istikrarının tesis edilmesiyle öngörülebilirliğin artacağını ifade etmesi bizim için değerliydi." ifadelerini kullandı.

        "İş dünyamızın taleplerini dile getirdik"

        Toplantıda TCMB Başkanına iş dünyasının talep ve önerilerini de ilettiklerini belirten Olpak, şunları kaydetti:

        "Çok kısa sürede hızlı geri dönüş alabileceğimize inandığımız yurt dışı müteahhitlikle birlikte bağlantılı olarak teknik müşavirlik sektörünün desteklenmesi ve transit ticaretle ilgili atılabilecek adımlarla ilgili önerilerimiz ve beklentilerimizi aktardık. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere sanayici ve ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştıracak ve üzerindeki bazı yükleri hafifletecek adımların atılması gerektiğini, özellikle KOBİ'lerimiz için yüzde 2'lik kredi büyüme sınırı bir miktar esnetilebileceğini belirttik. Özellikle reeskont kredilerinin maliyetlerinin düşürülmesi ve kullandırımında piyasada gözlemlenen aksaklıklar, ihracatçı için yüzde 30 döviz bozdurma zorunluluğu, ihracatçıya verilen yüzde 2'lik döviz desteğinin bir miktar artırılması, TL ve döviz cinsi kredi kullandırımına ilişkin sınırlamalara ve maliyetlerin azaltılmasına ilişkin iş dünyamızın taleplerini dile getirdik."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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