TCMB Başkanı Fatih Karahan, DEİK Yönetim Kurulu'nda iş dünyasıyla buluştu

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın ev sahipliğinde DEİK Yönetim Kurulu toplantısına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Merkez Bankası Başkanı Karahan, DEİK'in Türk iş dünyası ve özel sektör adına önceliklendirdiği beklenti ve önerilerini dinleyerek, gelecek döneme ilişkin başta para politikası olmak üzere atılacak yeni adımları paylaştı.

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Türk iş dünyasında geniş bir temsiliyete sahip olan, TOBB, TİM, MÜSİAD ve TMB'nin Başkan Yardımcılığıyla temsil edildiği, 35 kişilik DEİK’in Yönetim Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan para politikası ile ilgili değerlendirmeleri dinledi ve iş dünyasının beklenti ile önerilerini paylaştı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Olpak, DEİK olarak 152 İş Konseyi, 96 adet kurucu kuruluş ile kurumsal üye ve binlerce üyeyle Türk iş dünyasını çok geniş bir yelpazede temsil ettiklerini bildirerek, "Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan'la yaptığımız görüşme iş dünyamızın önemli bir çoğunluğunun görüş ve değerlendirmelerini yansıtıyor. Yönetim Kurulu toplantımıza katılan TCMB Başkanımız para politikasıyla ilgili sıkı duruşu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceklerini ifade etti. İş dünyası olarak önceliğimiz 'öngörülebilirlik'. Bu nedenle, TCMB Başkanımızın dezenflasyon sürecinin devamı ve ardından fiyat istikrarının tesis edilmesiyle öngörülebilirliğin artacağını ifade etmesi bizim için değerliydi." ifadelerini kullandı.