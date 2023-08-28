Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi Para TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı - Para Haberleri

        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı

        TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:11 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mücevher İhracatçıları Birliği'nden (MİB) yapılan açıklamaya göre, MİB Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Burak Yakın ile kuyumculuk sektörünün liderleri, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Ankara'da bir araya geldi.

        Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Çelik ve TCMB Başkanı Erkan, toplantıda sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, hükümet olarak makro dengeleri tesis etmekle işe başladıklarını ve önlemlerin reel sektör üzerindeki yan etkilerini titizlikle takip edip gerekli önlemleri alarak ilgili sektörlerin ihracattaki rekabetçi güçlerini geliştirmek istediklerini kaydetti.

        REKLAM

        TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da "2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

        TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasının ardından 3 toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 25'e yükseltti. PPK karar metinlerinde, kademeli ve kararlı parasal sıkılaştırma mesajları yer alırken, TCMB Başkanı Erkan, 27 Temmuz'daki Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, "Güçlü bir parasal sıkılaştırma sürecini haziran ayında başlattık. Bu sürecin kademeli, dengeli ve istikrarlı olacağını vurguladık." ifadesini kullanmıştı.

        Para Politikası Kurulu'nun 20 Temmuz 2023 ve 24 Ağustos 2023 tarihli kararında, makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği belirtilerek, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığı kaydedildi.

        REKLAM

        KUYUMCULARI İLGİLENDİREN MESELELER ELE ALINDI

        MİB açıklamasına göre, toplantıda, 250 binden fazla kuyumcuyu yakından ilgilendiren gelişmeler ele alındı. Özellikle altın ithalatına kota ve AB üyeleriyle STA anlaşması yapılan ülkelerden gerçekleştirilen bitmiş ürün ithalatından ek vergi alınmaması uygulamasının neden açtığı son durum masaya yatırıldı.

        Toplantıya MİB Başkanı Burak Yakın'ın yanı sıra MİB Yönetim Kurulu Üyeleri Murad Köşker ve Hüseyin Şaşmaz, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, İSO Kuyumculuk Komite Başkanı Fatih Kemahlı, İSO Meclis Üyesi Münir Üçkardeş, İTO Kuyumculuk Komite Başkanı Ercan Özboyacı, Nadir Metal Rafineri Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tütüncü, Boğaziçi Kuyumculuk Hasan Basri Abdik ile Borsa aracı kurumlarını temsilen Uğuras Kıymetli Madenler'den Uğur Uras katıldı.

        Toplantıda kuyumculuk sektörü temsilcileri, alınan kararlardan nasıl etkilendiklerini anlatırken, MİB Başkanı Burak Yakın da hazırlanan sunumla güncel tabloyu açıkladı.

        Sunumda, kuyumculuk sektörünün son 20 yılda çok önemli bir mesafe katederek dünya liderleri ile rekabet ettiği ve küresel pazar payını Kovid-19 salgınına rağmen iki katına çıkarttığı belirtilerek, kuyumcuların mücevher üretmek için altın alırken İtalyan rakipleri karşısında 68 puan dezavantajlı oldukları kaydedildi.

        REKLAM

        Türkiye'de altın ithalatında son dönemde dikkati çekici artışlar yaşandığı ve bu durumun cari açık üzerinde de etkili olduğu belirtilen toplantıda, geçiş sürecinde finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik makroihtiyati tedbirler uygulandığına işaret edildi. Toplantıda, mücevher ihracatçıları gibi üretici kesimlerin desteklenmeye devam edileceği de bildirildi.

        MİB Başkanı Burak Yakın, mücevher sektörünün Türkiye ekonomisine yüksek katma değer yaratmak için mücadele ettiğini aktararak, ekonomik dengeleri tesis için bazı kararların alınmasının doğal olduğunu ve alınan tüm kararlarda sektör olarak sorumluluk aldıklarını kaydetti.

        Kararların yan etkilerinin sektörler için öldürücü olmamasının önemine dikkati çeken Yakın, son yıllarda çok sayıda yabancının yatırım yaptığını ve Türkiye'nin Asyalı, Arap, Afrikalı, Avrupalı iş adamları için çok önemli bir seçenek haline geldiğini vurguladı.

        Yakın, "Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan, sektörümüzü rahatlatacak ve enflasyona zarar vermeyecek çözümleri toplantı katılımcılarıyla paylaştı. TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili Bakanlıklarla birlikte sorunun en kısa sürede çözümü için yürütülecek çalışmalara yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

        Yakın, TCMB Başkanı Erkan'a çözüm odaklı yaklaşımı için sektör adına teşekkürlerini iletti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Libya Dışişleri Bakanı açığa alındı
        Libya Dışişleri Bakanı açığa alındı
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        1. Lig'de şok olay: Rakibini ısırdı
        1. Lig'de şok olay: Rakibini ısırdı
        Eşinin sevgilisi olduğunu düşünüp kurşun yağdırdı
        Eşinin sevgilisi olduğunu düşünüp kurşun yağdırdı
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"
        Habertürk Anasayfa