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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan düzenlenen basın toplantısında para politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:

TCMB Başkanı Erkan şunları söyledi:

-TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz.

-Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız.

-Enflasyon ve kur hareketlerinin sene içinde oynaklık göstermesi, hele ki geçiş dönemlerinde bazı durumlarda yıl ortalaması ve yıl sonu üzerinden yapılan hesaplarda ciddi farklılıklar gösterebilmektedir.

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-Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz.

'NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ'

-Türkiye'ye olan iştahın yüksek olduğunu ve tahvil piyasasında yabancı yatırımcı artışını aşikar bir şekilde beklediğimizi öngörmek doğru olur.

-2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

'REZERVLERİMİZDEKİ SEYİR TAKDİRE ŞAYANDIR'

-Sistemin TL'ye dönme hızını sert düzeltmelere yol açmadan, sakin, kararlı, kademeli bir şekilde yapacağız.

-Brüt ve net rezervlerimizdeki seyir takdire şayandır.

'NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ'

-Türkiye'ye olan iştahın yüksek olduğunu ve tahvil piyasasında yabancı yatırımcı artışını aşikar bir şekilde beklediğimizi öngörmek doğru olur.

-2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

'REZERVLERİMİZDEKİ SEYİR TAKDİRE ŞAYANDIR'

-Sistemin TL'ye dönme hızını sert düzeltmelere yol açmadan, sakin, kararlı, kademeli bir şekilde yapacağız.

-Brüt ve net rezervlerimizdeki seyir takdire şayandır.