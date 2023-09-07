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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancılardan 254 milyon dolarlık hisse alımı - Borsa Haberleri

        Yabancılardan 254 milyon dolarlık hisse alımı

        Yabancı yatırımcılar, geçen hafta 253,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 375 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:28
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        Yabancılardan 254 milyon dolarlık alım
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Eylül haftasında net 253,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 375 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 7,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Ağustos itibarıyla 29 milyar 501,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Eylül'de 31 milyar 841,4 milyon dolara çıktı.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 810,9 milyon dolardan 1 milyar 174,8 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları da 60,7 milyon dolardan 54,4 milyon dolara geriledi.

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