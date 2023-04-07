TCMB 15 ayda 204 ton altın aldı

Dünya Altın Konseyi şubat ayına ilişkin resmi altın rezerv verilerini açıkladı. Buna göre dünya genelinde merkez bankaları 52 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi.
Şubat ayında Çin Merkez Bankası 24.9 ton ile altın rezervlerini en çok artıran merkez bankası oldu. Bunu 22.5 tonluk alımla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 8.1 tonluk alımla Özbekistan ve 6.8 tonluk alımla Singapur Merkez Bankası takip etti.
Şubatta Rusya Merkez Bankası da 1 yılın ardından ilk kez rezervlerine ilişkin açıklamada bulunarak geçen yılın şubat ayına göre altın rezervlerinin 31.1 ton yükseldiğini açıkladı. Ancak Altın Konseyi bu alımların hangi aylarda yapıldığının bilinmediğini ifade etti. Dolayısıyla şubattaki küresel 52 tonluk küresel net alım hesabına Rusya'daki yükselişin dahil edilmediğini bildirdi.
204 TONU AŞTI
TCMB böylece yılın ilk iki ayında altın rezervlerini 45.6 ton artırdı. Şubat ayıyla beraber 15 ay üst üste net altın alımı gerçekleştirirken, söz konusu 15 ayda toplam 204.3 ton altın aldı. TCMB son olarak Kasım 2021'de 7.8 tonluk altın satışı gerçekleştirmişti.
TCMB'nin son 15 aydaki altın alımları:
2022'DE ZİRVEDE YER ALDI
Dünya Altın Konseyi verilerine göre dünya genelinde merkez bankaları 2022 yılında 1.167 ton net altın alımı gerçekleştirdi. Merkez bankalarının altın alımları bir önceki yıla göre yüzde 152 artarken 1967'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel merkez bankaları altına adeta hücum ederken TCMB 148 ton ile dünyanın en çok altın alan merkez bankası oldu. Altın alımında geçen yıl TCMB'yi 62 tonluk alımla Çin ve 47 tonluk alımla Mısır merkez bankaları takip etti
12. EN BÜYÜK REZERV
Şubat ayındaki alımlarla beraber TCMB'nin toplam altın rezervi 587.3 tonla rekor seviyeye ulaştı. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 12. resmi altın rezervinin sahibi oldu.
Dünyanın en büyük 20 resmi altın rezervi:
Dünya Altın Konseyi verilerine göre ABD Merkez Bankası (Fed) 8 bin 133 tonla dünyanın en büyük altın rezervine sahip. Bunu 3 bin 355 tonla Almanya, takip ediyor. IMF'nin de 2 bin 814 tonluk altın rezervi bulunuyor.