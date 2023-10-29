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        Haberler Gündem Güvenlik TCG Anadolu Gemisi'nde 29 Ekim töreni - Güncel haberler

        TCG Anadolu Gemisi'nde 29 Ekim tören

        TCG Anadolu Gemisi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi. Törene üst düzey rütbeli askerler ile gemi personeli katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 29.10.2023 - 13:22
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        TCG Anadolu'da 29 Ekim töreni
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        Milli Savunma Bakanlığı´na bağlı TCG Anadolu gemisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi. Gemideki törene üst düzey rütbeli askerler ile gemi personeli katıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı okundu. Cumhuriyetin 100. yıl törenlerine ilişkin bilgilendirmeyi ise, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına atanan Tuğamiral Gökçen Fırat yaptı.

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        İLK KADIN AMİRAL GÖKÇEN FIRAT'TAN TÖRENE İLİŞKİN BİLGİ

        Törende ilk kadın amiral Gökçen Fırat da bir konuşma yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı Tuğamiral Fırat konuşmasında törenlere ilişkin bilgi verdi.

        Fırat, "Gemilerimiz geçişleri sırasında denizciliğe özgü bir selamlama şekli olan çimariva ile Vahdettin Köşkü'nde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlayacaktır . 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü denizde resmi geçit töreni Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu komutasında 100 gemi ve 24 helikopterin geçişiyle icra edilecektir. TCG Anadolu rehberliğinde yapılacak geçişe 21'i amiral olmak üzere bin 217 subay, 3 bin 826 astsubay, 2 bin 853 uzman erbaş ve er ile toplam 7 bin 896 personelimiz iştirak edecektir. TCG Anadolu'da sancak subayı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ve Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız bulunmaktadır. Denizde resmi geçit tören 17.00'de TCG Anadolu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı çimariva ile selamlamasıyla başlayacaktır. " dedi. Tören 100. Yıl Marşı´nın okunmasıyla son buldu.

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