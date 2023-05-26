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TCDD'den 2 il için ilaçlama uyarısı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Eskişehir ve Bilecik arasındaki güzergâhta "Otla Mücadele" ilaçlaması hakkında uyarı yapıldı

Giriş: 26.05.2023 - 19:42 | Güncelleme: ABONE OL
TCDD'den 2 il için ilaçlama uyarısı
İHA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından 29 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında Bozüyük-Enveriye güzergâhında yapılacak "Otla Mücadele" çalışması için uyarı yayınlandı.

Güzergâhta bulunan gar, istasyon ve saydingleri arasında yapılacak ilaçlamanın, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların, ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları duyurulur.

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