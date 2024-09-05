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        Haberler Bilgi Gündem TCDD 109 işçi alımı başvuruları bitiyor! TCDD tren teşkil işçisi ve istasyon operasyon işçisi alımı başvuru tarihi ve şartları

        TCDD 109 işçi alımı başvuruları bitiyor! TCDD işçi alımı şartları nelerdir?

        Geçtiğimiz günlerde TCDD, 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi alımı yapacağını duyurmuştu. 2 Eylül'de başlayan başvuru süreci yarın sona eriyor. İlgilenen adayların evrak tesliminden sonra yapılacak sözlü sınavdan da geçmesi gerekiyor. İşte, TCDD 109 işçi alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:52
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere toplamda 109 işçi alıyor. 2 Eylül'de başlayan başvurular 6 Eylül'de sona eriyor. Göreve kabul edilen adaylar, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Bitlis ve Malatya gibi farklı şehirlerde istihdam edilecek. İşte, TCDD 109 işçi alımı iş ilanı..

        • 2

          TCDD 109 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

          TCDD Manisa, İstanbuıl, Zonguldak, Adıyaman ve Sivas gibi farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi alıyor.

        • 3

          TCDD 109 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          İlgilenenlerin 2 Eylül ile 6 Eylül 2024 tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor. İlk adımdan sonra seçilen adaylar için bir de sözlü sınav tarihi ilan edilecek.

        • 4

          TCDD 109 İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV PUANI NASIL HESAPLANACAK?

          Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden değerlendirilecek. Final puanını; yüzde 60'ı sözlü sınav, yüzde 40'ını ise KPSS puanı belirleyecek.

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