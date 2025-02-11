TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, BTK ve KVKK yetkililerini dinledi

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplandı.

Dönmez, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 17 Şubat Pazartesi günü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Koç Üniversitesini ziyaret edeceklerini ve yapay zeka alanındaki çalışmalar hakkında bilgi alacaklarını bildirdi.

REKLAM advertisement1

Yurt dışında yaşayan ve yapay zeka konusunda Türkiye'yi temsil edenlerle iletişime geçtiklerini aktaran Dönmez, 11 Mart'ta Michigan Üniversitesinden Merve Hickok'u, 18 Mart'ta da Chicago Üniversitesinden Ufuk Akçiğit'i dinleyeceklerini belirtti.

BTK Başkan Yardımcısı Kahveci, komisyondaki sunumunda, BTK'nin, düzenleme, denetleme ve yetkilendirme görevleri bulunduğunu anlattı. Kurumun, siber güvenlikle ilgili özel görevleri olduğunu da dile getiren Kahveci, görev alanı ve mevzuat çerçevesinde, yapay zeka konusunda direkt, doğrudan BTK'ye yüklenmiş bir görev ve sorumluluk bulunmadığını söyledi.

REKLAM

Kahveci, Ulusal Yapay Zeka Stratejisinde BTK'ye yüklenen 4 eylem olduğunu kaydetti.

Komisyon Başkanı Dönmez'in, "5G'ye ne zaman geçileceğini" sorması üzerine Kahveci, bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarını hatırlattı. Kahveci, şöyle devam etti:

"2025 yılında 5G ihalesinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda bize verilen talimatlar çerçevesinde, ihalenin ön süreciyle ilgili birtakım hazırlık ve planlama çalışmalarına başladık. İhaleyi Kurumumuz gerçekleştirecek. Bununla ilgili süreç başlatıldı. Bütün çalışmalar ve planlamalar şu anda yürüyor. Hangi frekans bantlarının tahsis edileceğinin de aşağı yukarı belirli olduğunu söyleyebilirim. Dünyadaki 5G'ye ilişkin tahsis edilecek frekans bantları belli, bizler de o çerçevede gerekli frekans bantlarının ihale süreciyle ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

REKLAM

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kahveci, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasıyla dağınık yapıların bir yerde toplanacağını, etkin ve verimli bir yapının oluşturulmasının amaçlandığını vurguladı.

Fiber altyapının geliştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Rıdvan Kahveci, "Fiber altyapı gelişerek devam ediyor." dedi.

İnternetin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunda da çalışmalar yaptıklarını anlatan Kahveci, BTK olarak "Güvenli İnternet Günü" etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

"YAPAY ZEKA, 'DEEP FAKE'İN PARÇASI HALİNE GELEBİLİYOR" BTK Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Mahmut Esat Yıldırım, sunumunda, yapay zekanın hızlı geliştiğinin altını çizdi. Yapay zekanın çok sayıda alanda kullanıldığını, siber güvenlik projelerinde büyük rolünün bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, yapay zekanın avantajlarının yanı sıra dezavantajları olduğuna da işaret etti. Elektronik haberleşme sektöründeki operatörlerin de yapay zekayı kullandığını anlatan Yıldırım, "Yapay zeka, derin sahteciliğin yani 'deep fake'in parçası haline gelebiliyor. Hiç olmayan, belirli kişinin fotoğrafının, videosunun değiştirilerek sahtecilik yapılmasına sebep olabiliyor. Siber saldırganların, yapay zeka tekniklerini kullanarak siber saldırılar yaptığını görüyoruz." şeklinde konuştu. REKLAM BTK bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM), siber saldırıların engellenmesi için çalıştığını belirten Yıldırım, siber saldırılara karşı koyabilmek için çeşitli yapay zeka teknolojilerinden faydalandıklarını bildirdi. Mahmut Esat Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "AZAD isimli, kendi yerli ve milli kaynaklarımızla ürettiğimiz bir yazılımımız mevcut. Bu yazılımla, kendi geliştirdiğimiz yapay zeka algoritmalarıyla siber saldırıların erken tespiti ve bertaraf edilmesi yönünde görev yapmaktayız. AZAD yazılımıyla, vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik oltalama saldırılarının tespiti noktasında kendi geliştirdiğimiz yapay zeka modeliyle bunu sağlamaya çalışıyoruz." BTK İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş de milletvekillerine BTK Akademi hakkında bilgi verdi. Ermiş, BTK Akademi'nin 2017'de faaliyetlerine başladığını hatırlatarak, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla birlikte gençlere yönelik "Siber Güvenlik" ile "Mobil Uygulama Geliştirme" kampları düzenlediklerini belirtti. YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaptıklarını anlatan Ermiş, ayrıca yüz yüze eğitimler de düzenlediklerini ifade etti. Ermiş, yapay zeka konusunda eğitimler verdiklerini kaydetti. REKLAM "2021'DE İLK DOKÜMANI YAYINLADIK" Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, sunumunda, "kişisel verilerin korunmasını isteme" hakkının anayasal bir hak olduğuna dikkati çekti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda veri işlemenin şartlarının sayıldığını anlatan Bilir, şartlara uymayan veri işlemenin, hukuka aykırı olacağını vurguladı. Bilir, verileri işlenenlere bazı bilgilerin verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yapay zeka sistemlerinin önemli kısmının kişisel verilere dayandığını ifade eden Bilir, "2021 yılında 'Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler' adında bir doküman yayınladık. Bu, ülkemizde yapay zeka alanında yayınlanmış ilk doküman. 'Üretken Yapay Zeka Sistemlerinde Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Tavsiyeler İçeren Rehber' çalışmasında son aşamaya gelindi." dedi. Faruk Bilir, yapay zeka konusunda bazı etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Kurula bugüne kadar yapılan 47 bin 329 başvurudan 45 bin 480'inin sonuçlandırıldığını bildiren Bilir, incelemeler sonrasında 984 milyon 423 bin lira idari para cezası uygulandığını kaydetti. Bilir, yapay zekanın çerçevesinin özel bir kanunla çizilmesi gerektiğine işaret etti. Milletvekillerinin yurt dışına veri aktarımına yönelik soruları üzerine Bilir, "Yurt dışına veri aktarımı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenmiştir. Yurt dışına veri aktarımı için bir sistem vardır. Ancak o sistem çerçevesinde yurt dışına veri aktarılabilir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı konusunda Kanun, kısıtlayıcı, katı bir yaklaşım içerisinde." diye konuştu.