TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM Kararına göre 1 Temmuz Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalara devam etmesine Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4’üncü birleşiminde karar verildi.

İHA'nın haberine göre; karar Anayasa’nın 93’üncü, TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre alındı.

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