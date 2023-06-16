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TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Giriş: 16.06.2023 - 00:35 | Güncelleme: ABONE OL
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
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İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM Kararına göre 1 Temmuz Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalara devam etmesine Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4’üncü birleşiminde karar verildi.

İHA'nın haberine göre; karar Anayasa’nın 93’üncü, TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre alındı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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