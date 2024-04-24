Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika TBMM Genel Kurulu'nda Maden Kanunu’nda değişikliği içeren maddeler görüşüldü

        TBMM Genel Kurulu'nda Maden Kanunu’nda değişikliği içeren maddeler görüşüldü

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüştü. Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanırken yasa, 30 Nisan tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da maddelere geçilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 22:43 Güncelleme: 24.04.2024 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maden Kanunu TBMM'nin gündeminde
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TBMM Genel Kurulu, 13 Şubat tarihinde mecliste bulunan siyasi parti gruplarının oy birliğiyle erteleme kararı aldığı, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüştü. Kanun teklifi üzerine Saadet Partisi Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, “Maden Kanunu’ndaki değişiklik teklifini biz konuşmaya başlarken maalesef hala İliç’te madenci kardeşlerimiz enkaz altında, balçık altında olduğu ve onların orada cesetlerinin bulunduğu bir ortamda böylesine önemli bir konuyu tekrar tartıştığımızın, gündeme getirdiğimizin bilinmesini kayıtlara geçirmek isterim. Madenler kalkınmanın temel unsurlarından en önemlisidir ve kendi kaynaklarını yok sayan, kaynaklarını kullanmayan bir ülkenin kalkınması da mümkün değildir” dedi.

        REKLAM

        SUNAT: MADENCİLİK PROJELERİNDE ŞEFFAFLIK EKSİK

        İyi Parti Grubu adına söz alan Manisa Milletvekili Şenol Sunat, gelecek nesillere temiz bir çevre ve yaşanılabilir bir dünya bırakmanın sorumluluklarından biri olduğunu kaydederek, “Mevcut madencilik politikaları ormanların tahrip edilmesine, su kaynaklarının kirlenmesine ve hava kirliliğine yol açmaktadır. Madencilik projeleri vatandaşlarımızın topraklarından ve yaşam alanlarından kopmasına da neden olmaktadır. Bu durumun sosyal çatışmalara ve gerginliklere de yol açtığını zaman zaman yaşıyoruz. Madencilik projelerinde şeffaflık eksikliği ve hesap verebilirlik sorunu giderek artmaktadır. Maşallah, yolsuzluk ve rüşvetle bu ülkede her şey artık yapılabilir hale gelmiştir. Mevcut politikalar kısa vadeli çıkarlar gözetilerek uzun vadeli sürdürülebilirlik ilkelerini göz ardı etmektedir. Bu durum gelecek nesiller için ağır bedeller doğuracaktır” ifadelerini kullandı.

        MHP'Lİ ABDULLAH BAŞKAN: TEKLİFİ OLUMLU BULMAKTAYIZ

        MHP Grubu adına kanun teklifini değerlendiren Antalya Milletvekili Abdullah Başkan, “Görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle içme, kullanma suyu temin edilen rezevrler, sulak alanlar ve Kıyı Kanunu kapsamındaki kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere belirlenen alanlarda YEKA ilan edilerek yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tesislerin kurulmasına imkan sağlanmaktadır. Bu nedenle, ülkemizin karalarda olduğu gibi, denizler, göller ve diğer su yüzeylerinde de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesisler kurularak ülkemize ilave kapasite kazandırılması bakımından teklifi de olumlu bulmaktayız” diye konuştu.

        KOÇYİĞİT: BU YASA MADEN İŞÇİSİNİ KORUMUYOR

        Dem Parti adına kanun teklifi üzerine söz alan Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, “Bu Maden Yasası’nın içerisine, 13 Şubat’tan sonraki geçen sürede, bu ülkede sürekli maden kazaları oluyor, maden felaketleri oluyor; bir madde koyalım, ‘işçiyi koruyalım, doğayı koruyalım, toplumu koruyalım’ dediniz mi? Demediniz. Aynı yasayı tek bir cümlesine dokunmadan yeniden Meclise getirdiniz, Mecliste tartışıp- tartışılmadan aslında- yeniden geçirmeye çalışıyorsunuz. Peki, bu yasa kimi koruyor. İliç’teki işçiyi korumadığı açık, maden işçisini korumadığı açık, bu toplumu korumadığı açık. Bu yasayı kim için yapıyorsunuz? Halk için yapmadığınız açık. Bunu sermaye için yapıyorsunuz, maden şirketleri için yapıyorsunuz, Anagold için yapıyorsunuz” dedi.

        REKLAM

        ŞEVKİN: YASA YENİ KAPİTÜLASYONLARA YOL AÇACAK

        Kanun teklifini CHP Grubu adına değerlendiren Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise şu ifadeleri kullandı:

        “Yeni kapitülasyonlara yol açacağı öngörülen, belirsizlikler ve tavizler içerdiği konusunda eleştirilen bu yasa ısrarla önümüze getirildi. 3 kez, İliç’te maden faciası meydana gelmesi nedeniyle tam 3 kez ertelenmiş, kamuoyunun yatıştığı hissedildikten sonra yeniden ısıtılarak ve hiçbir maddesinde değişiklik yapılmadan yeniden önümüze getirilmiştir. Değerli milletvekilleri, sevgili milletvekilleri; 1, 2 ve 3’üncü maddeler doğrudan Maden Kanunu’yla ilişkilidir yani ülkemizde madenler konusunda ne kadar sınıfta kaldığımız ortada biliyorsunuz ve maalesef, burada yine bir düzenleme getiriliyor. Ya, Allah aşkına, madencilik konusunda sanki çok iyi bir karneniz varmış gibi siz hangi gerekçelere sığınarak yani zamanla ilgili nasıl bir zorunluluğumuz var ya da maliyetten nasıl kaçınırsınız” ifadelerini kullandı.

        AKBAŞOĞLU: YARGIYA İFTİRADIR

        CHP’nin teleferik kazası nedeniyle tutuklanan Antalya Kepez Belediye Başkanı kararını siyasi olarak değerlendirmesine ilişkin kürsüye gelerek konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, “Teleferik kazasında ortaya çıkan tablo nedir? İdari ve adli soruşturma derhal başlatılmış ve mahkeme bu konuyla ilgili sürece nezaret edecek. Savcılıkta iddianamesi ile ilgili durumun ne olup olmadığını, kimlerin sorumlu olduğuna, kimlerin ihmali ve bu kazada etkili olduğuna ilişkin bilirkişi tayinine gidiyor. Bilirkişinin raporunda yerel seçim ve bayram bahaneleriyle ağır bakımda makaraların değişiminin ötelendiği, 156 kalem parçanın değişmesinin teklif edilmesine rağmen 19 parçanın değiştirilmesi ile yetinildiği yönünde bilirkişi rapor hazırlıyor. Buna istinaden de ilgili yetkili kişilere ilişkin bir mahkeme kararı ile bir tutukluluk söz konusu oluyor. Mahkemenin yargısal nitelikli kararını, teknik bilirkişi raporuna dayanan hukuki kararını siyasi olarak nitelendirmek, bu, yargıya iftiradır. Değerli arkadaşlar, önce bunu bir tespit edelim ve bu konuda asla ve kata burada ifade edilen konulara, değerlendirmelere katılmadığımızı; bunun bir siyasi karar değil bir mahkeme kararı, yargısal nitelikli ve hukuki bir karar olduğunu ifade edelim” diye konuştu.

        AKBAŞOĞLU: HÜKÜMETE HAKARET ETMEK İÇİN KULLANILMAMALI

        Maden kanununu ile ilgili ‘sömürge madenciliği’ kavramını eleştiren Akbaşoğlu, “Türkiye'nin topraklarının altında veya üstünde ne varlık varsa bu millete aittir, bu devlete aittir ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde bu süreçler idari ve hukuki denetimlere de açık bir şekilde her zaman hem kamuoyunun hem de ilgili mercilerin denetimiyle işletilmektedir. Bu konuda herhangi bir yolsuzluk, bir yanlışlık varsa hep beraber, buyurun, onun üzerine gidelim. Sistem kendi içinde işliyor ancak birtakım siyasal nitelendirmelerle Türkiye’nin varlıklarını, bu millete, bu devlete ait olan varlıkları, madenciliği ‘sömürge madenciliği’ diye devlete hakarete, millete hakarete, hükümete hakarete yönelik bir söylem olarak kullanmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz, sadece kaybettirir emin olun” dedi.

        GÜNAYDIN: ANAGOLD’UN 8,6 MİLYON DOLAR VERGİ BORCU SİLİNMİŞ

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Akbaşoğlu’nun sözlerine cevaben, “Gerçekten Sayın Grup Başkan Vekilinin hangi cümlesini nasıl yanıtlamak lazım, o da bir ayrı uzmanlık işi. Gruplamaya çalıştım Sayın Başkan. Önce ‘sömürge madenciliği’ diyerek iftira etmişiz. Bakın, ben üniversitelerde Osmanlı iktisadı dersleri verdim, Osmanlı son döneminde çıkarılan altının yüzde 75’ini çıkaran yabancılara verirmiş, siz çıkarılan altının yüzde 98’ini yabancılara veriyorsunuz. Bu, sömürge madenciliği değil de nedir, nedir? Anagold firması 8,6 milyon dolar vergi borcunu biriktirmiş, siz onun 7,4 milyon dolarını bir kalemde silmişsiniz. Bu, sömürge madenciliğidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TBMM
        #Maden Kanunu
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtına avantajı kaptı!
        Fırtına avantajı kaptı!
        Toz taşınımı tüm yurdu etkisi altına aldı
        Toz taşınımı tüm yurdu etkisi altına aldı
        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Marmara Denizi'nde cansız beden bulundu
        Marmara Denizi'nde cansız beden bulundu
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Habertürk Anasayfa