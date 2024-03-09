TBMM Başkanvekili Adan: Her insanımızı, her vatandaşı kardeş kabul edenlerin kazanması lazım

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kars'ta beraberindeki, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP Ankara Milletvekili Erkan Bülent Haberal, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, MHP MDK üyesi Taner Gökçek ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ile MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger için destek isteyen Adan, buradaki konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletti.

Cumhur İttifakı'nın bir Türkiye ittifakı olduğunu anlatan ve 14-28 Mayıs 2023 seçimlerini hatırlatan Adan, şöyle devam etti:

"MHP ile AK Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yıkılacak diye sevinenler kimlerdi? Karslılar değildi. Vergisini veren, onurlu yaşayan, bu bayrağa saygı duyan hiç kimse sevinmiyordu ama DEM'in adını koyduğu, bu milletin evlatlarına, polisine, bölgedeki vatandaşlara kurşun sıkan terör örgütü sevinçten adeta çılgınlarca sevinçler yaşıyordu. Öbür taraftan 15 Temmuz'da TSK'nın karargahını basan, devleti kuran Meclisi bombalayan ve 47 özel harekat mensubunu yakarcasına öldüren, askerimizi, polisimizi çatıştıran bir başka terör örgütü, dışarıya güdümlü FETÖ'cüler çok seviniyordu. Milletimiz buna fırsat vermedi. Hem Cumhur İttifakı'nı parlamento aritmetiğinde öne geçirdi hem de Türk devletini yönetme iradesini Sayın Cumhurbaşkanı'mıza vererek Türkiye büyük bir beladan kurtuldu. O gün bu fırsatı vermeyenler, milletimiz o gün FETÖ'cüye, bölücüye, PKK'lıya bu fırsatı vermedi. Bugün de vermeyecek."

Kars'ta gördüğü hava, inanç ve beraberliğe bakarak Belediye Başkan adayı Senger'in seçimi kazanacağına inandığını vurgulayan Adan, Kars'tan yükselen sesin, bölücünün ve devlete düşman olanların nefesini kesecek güçlü bir ses olması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"BÖLÜCÜLER, FETÖ'CÜLER TEKRAR İŞBİRLİĞİ YAPMIŞLAR"

Kars'ın yiğitler, teslim olmayan ve boyun bükmeyen bir şehir olduğunu vurgulayan Adan, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı söylemeyen bir siyasi partiye Kars'ı teslim edecek misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir günah işlenebilir mi? Bugün sizin muhatabınız keşke devlete, bayrağa, Türkiye'nin birliğine bağlı bir iradeyle karşınıza çıkmış birileri olsaydı ama çok samimi bir şekilde itiraf ediyorum ki bölücüler, FETÖ'cüler tekrar iş birliği yapmışlar. Karşımıza bazı tezgahlar ortaya koymaktadırlar. Türkiye, Cumhur İttifakı'yla bir kartal pençesi gibi Karabağ'ı Ermenilerden alıp Azeri topraklarına kattı. Biz buralarda geçmişte bir mağlubiyet yaşadık ama çok süratli bir şekilde kendimizi toparlayıp Bakü'ye gittik. Azerbaycan'da bir büyük zafere öncülük ettik. İşte o gün Azerbaycan'a gidenler şimdi SİHA'larımızla gidip oralarda Karabağ'ı Ermenilerden alıp esas hakkı olan Azeri topraklarına katıyoruz."

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Gazze'de İsrail'in katliamlarına dikkati çeken Adar, bugünlerde 30 binin üzerinde vatandaşın dünyanın gözü önünde öldürüldüğünü belirterek, "Ramazan, ezan, çocuk ve kadın demiyorlar öldürüyorlar. Orada da biz varız. Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir ses olarak varız. Ayrıca Cumhurbaşkanı'mız da çok güçlü bir mücadeleyle dünyanın dikkatini çekiyor. Allah'ın izniyle orada da biz o haklı davanın sahibi olarak tarihe geçeceğiz. Cumhur İttifakı olarak Libya'da, orada, burada Türk milletini sıkıştırmak isteyenlere karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Türkiye, terörün ülkede nefesini kesti şimdi de dışarıda kesiyor." dedi.

Adan, ziyaretin ardında, beraberindekilerle kentteki bir düğün salonunda düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı.

"BİRLİK VE BERABERLİK OLUNCA 7 DÜVELLE MÜCADELE ETTİK"

Adan, MHP Kağızman Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Adan, "Bizim birliğimizi, beraberliğimizi Allah'ın izniyle hiç kimse bozamayacak. Dış güçlere teslim olmuş belli güçler, zaman zaman Türkiye ile oynuyorlar. Bazen fırsat bulduklarında Meclis'i bombalıyorlar bazen Genelkurmayı basıyorlar ama siz değerli vatandaşlarımız bu olayları takip ettikten sonra sandığa gittiğinde de bunların dersini veriyor." diye konuştu.

14-28 Mayıs 2023 seçimlerini hatırlatan Adan, şöyle devam etti:

"Bu seçimde ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini savunan Cumhur İttifakı parlamentoda birinci oldu ve Cumhurbaşkanımız da büyük bir oyla tekrar Cumhurbaşkanı oldu. Bunu siz yaptınız, siz başardınız. Bir şey daha başarmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'de yaşayan her insanımızı Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar, Tunceli'den Yozgat'a kadar her vatandaşı kardeş kabul edenlerin Türkiye'de kazanması lazım. Ayrımcıların bizi değişik çatışmalara, sürüklemek isteyenlerin nefesinin kesilmesi lazım."

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Adan, uzun yıllardır siyaset yaptığını, öğrencilik yıllarından beri siyaseti ve Türkiye'yi takip ettiğini söyledi.

Gittiği yerlerde karşılaştığı manzaralarla ilgili düşüncelerini aktaran Adan, "Nereye gidersem gideyim, hangi yere varırsam varayım yetimin parasında, devletin kasasında gözü olmayan, sadece onurlu yaşamak isteyen vatandaşlarımız bana bir 'Allah'a çok şükür ki muhalefet kazanmadı' diyor. Niye? diye sorduğumda, 'Bakın her gün birbirinin aleyhinde neler söylüyorlar, bunlar bu ülkeyi nasıl yönetecekler?' diyor. Cumhurbaşkanı adayı yaptıklarının aleyhinde konuşuyorlar, birbirlerinin aleyhinde konuşuyorlar. Oysa sağlıklı bir şekilde Türkiye'nin projelere, kalkınmaya ve gelişmeye ihtiyacı var. Bu meseleleri yüreğine sığdırmış olanların iktidar olması lazım." ifadelerini kullandı.

Adan, Cumhur İttifakı'nın Kağızman Belediye Başkan adayı Emrullah Koman'ın "Benim aşkım Kağızman" diyerek yüreğini vatandaşlara teslim ettiğini belirtti.

Kars, Ağrı, Diyarbakır, Tunceli ve Türkiye'nin her tarafında Cumhur İttifakı'nın çok güçlü bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Adan, şunları kaydetti:

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"Çünkü Cumhur İttifakı'nın beraberliğinde menfaat söz konusu değildir. Bugün burada bulunan bütün vatandaşlarımıza, Tunceli'den Edirne'ye kadar bütün vatandaşlarımıza sorduğumuzda 'Bizim birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var' diyor. Birlik ve beraberlik olunca 7 düvelle mücadele ettik ve ezanı hür, bayrağı hür Türk devletini kurduk. O gün kurulan devletin imkanları ile bugünkü imkanları mukayese ettiğimizde bugün çok güçlüyüz. Ama Allah'a şükürler olsun o gün devletimizi kurduk. Bu devleti asla yıktırmayacağız. Hiç kimsenin gücü yetmeyecektir."

İlçenin en temel meselesinin gölet olduğuna dikkati çeken Adan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarım ve Orman Bakanını aradığımda bu gölet konusunu DSİ'nin programa aldığını ama bir an önce yapılması konusundaki talebimizi hemen karşılayacağını ve talimatları vereceğini söyledi. Huzurunuzda Tarım Bakanını tebrik ediyorum. Burada size bir söz veriyorum. Bütün meselelerinizin Ankara'da takipçisi olacağız, çok mertçe takipçisi olacağız ve başkandan gelen bütün projelere Cumhur İttifakı'nın bir tarafı olarak hükümetimize götüreceğiz. Cumhurbaşkanına götüreceğiz, bakanlarımıza götüreceğiz bütün meseleleri takip edeceğiz."

Vatandaşların talebi üzerine TBMM Başkanvekili Adan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile telefonla görüşerek, Kağızman Yakan Göleti'nde çalışmaların hızlandırılmasını istedi.