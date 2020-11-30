Şentop, İsmet Koç'un cenazesine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Koç ailesine taziye dileklerini iletti.

Koç'un cenazesi, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından yapılan duanın ardından, kılınan cenaze namazına müteakip Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.