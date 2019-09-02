02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış törenine katılması eleştirilen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, 'yargı üzerinde siyasi vesayet var' eleştirilerinin yanlış olduğunu savunarak, şöyle konuştu:
"Bu doğru değil. Açılışa katılan barolar vesayeti kabul mu etmiş oluyorlar? Bir kere katılan barolar da katılmayan barolar da baş tacımız. Bizim aramamızda bu sebeple bir çatlak olmaz, doğru değil. Neden katıldık? Vatandaşın bizden beklentisi var. 'Sorunum var, çöz' diyor. Avukatın beklentisi var, yeni avukatlar iş bekliyor. Vatandaşla avukatın sorunları, anlatıldığı gibi farklı değil. Sorunlar da ortak, çözümler de ortak. Vatandaşların da avukatların da TBB'den, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, TBMM'den, Adalet Bakanlığı'ndan beklentisi var. Peki Sayın Cumhurbaşkanı bir sorunu anlatmak istediğinizde 'bana ne' diyor mu? Demiyor. 'Getir sorunu, çözümünü de getir çözelim' diyor. Sayın Adalet Bakanı 'sizin sorunlarınızdan bana ne' diyor mu? Hayır. Kapısını çalıyorsunuz, ertesi gün gidip, konuşabiliyorsunuz. Biz böyle bir diyalog ortamı kurduk. Biz kavgasız, gürültüsüz iş yapmaya odaklanmışız. Kavga etmemizi istiyorlar; ama etmeyeceğiz" dedi. Feyzioğlu, kava isteyenlerin kavgadan beslenenler olduğunu belirtti.
'BİZ ÇÖZÜME ODAKLANDIK'
Kalın ideolojik gözlüklerle çözüme odaklanmamın mümkün olmadığın belirten Feyzioğlu, "Biz çözüme odaklandık. Adım attık ve sonucunu da alacağız. Bizim elimizde sorunlar yumağa ve çözüm olarak da Yargı Reformu Strateji Belgesi var. Eksik mi bu belge? Eksik. Bugün konuşmamda söyledim; o eksiklerin neler olduğunu ve nasıl düzeltileceğini ifade ettim. Kuvvetler ayrılığı noktasında Hakimler Savcılar Kurulu seçimleri ile ilgili çok somut önerilerimizi ortaya koyduk" dedi.
'BİZ KÖPRÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Sorunların çözümü için diyalog ve uzlaşı ortamı sağlamak gerektiğini dile getiren Feyzioğlu, "Biz köprü olmaya çalışıyoruz. Birbirinden uzaklaştırılmak, birbirinden koparılmak istenilen kitleler var. İnsanlar sırf siyasi gözlük nedeniyle birbirleriyle düşman olmak istemiyor. Birileri, çok küçük azınlıklar bunlar 'tribüne çık birbirine söv' diyor ve aşağında işi çözülsün diye bekleyen çok büyük kitleye de 'gel benim yanıma gel, karşı tarafa söv' diyor. Ama biz öyle yapmayacağız" dedi.
'BEN BU DÜZENLEMENİN ÇIKMASI İÇİN ÇIRPINIYORUM'
Yargı Reformu Stratejisi Belgesinde sorunların çözümü için adımlar atıldığını, bu belgeye katkısı vermeyen çevreler tarafından eleştirildiğini dile getiren Feyzioğlu, belgenin doğru olduğunu sözlerine ekledi. Şahsi menfaat peşinde koşmadığını, maddi-manevi, mevki-makam beklentilerinin olmadığını, bütün bunların teferruat olduğunun dile getiren Feyzioğlu, "Bizim elimizde şu anda Türkiye´yi refaha, düze çıkartacak, dünyaya kendimizi doğru düzgün anlatmamızı sağlayacak bir düzenleme var. Göğsümüzü gere gere uluslararası meslek örgütlerinde, 'biz bunları yaptık' demimizi sağlayacak, kişi hakikatten gazeteciyse tahliye olmasını sağlayacak, hakikatten düşüncesi sebebiyle içerideyse onu derhal tahliye ettirecek bir düzenleme var. Ben bu düzenlemenin çıkması için çırpınıyorum. Ama arkadaş bunlar okumuyor ki bilgi sahibi değil; ama maşallah her fikir var. Ne olursunuz anlamadan dinlemeden yapmayalım. 82 milyonun, evlatlarımızın geleceği için çırpınıyoruz" ifadelerini kullandı.
'AÇILIŞIN TBB´DE YAPILMASINI ÖNERMİŞTİM'
Açılışın Külliyedeki Kongre ve Kültür Merkezi´nde yapılması yönündeki eleştiriler için Feyzioğlu, "Ben bütün bu tartışmalar ve polemikler olmasın diye TBB'de yapılmasını önermiştim. Ama olmadı, bir gün belki Türkiye tamamen normalleştiğinde TBB´de yapılır inşallah. Ama öbür taraftan da diyorsunuz ki, 'yargı bağımsızlığına ilişkin Anayasal sorun var'. Ben de söylüyorum bunları. Peki sen bunları düzeltmeden Hüseyingazi Dağı´nın tepesinde yapsan ne olur, otelde yapsan ne olur, o binada yapsan ne olur? Bunları düzelttikten sonra da nerede yaparsan yap. Önemli olan Anayasa'daki düzenlemeyi, yargı bağımsızlığını tereddütsüz güvence altına almak. Bunları somut bir şekilde önerdik mi, önerdik" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!