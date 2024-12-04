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        Haberler Gündem Taziye evine gitmek isterken servis aracının çarpmasıyla öldü - Güncel haberler

        Taziye evine gitmek isterken servis aracının çarpmasıyla öldü

        Tokat'ta taziye evine gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya Çabuk, servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 00:58 Güncelleme: 04.12.2024 - 01:05
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        Taziye evine giderken kazada öldü
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        Kaza, saat 22.30 sıralarında Tokat- Turhal karayolu Çerçi köyü mevkisinde meydana geldi.

        İddiaya göre, cenaze evine taziye gitmek için kendi evinden çıkan Zekeriya Çabuk, önce camiye gidip, namaz kıldı. Namaz sonrası taziye evine doğru yürüyen Çabuk’a, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsüsün ismi öğrenilemeyen servis aracı çarptı.

        Çabuk çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çabuk’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Servis şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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