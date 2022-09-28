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Tazı.AI, başlangıç aşamasındaki B2B yazılım odaklı girişimlere odaklanan yatırım firması Illuminate Ventures önderliğinde 4.6 milyon dolarlık bir tohum yatırım aldı.

Alınan yatırımı değerlendiren Tazı.AI Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Zehra Çataltepe, "Bu yatırım, ekibimizi genişletmemize ve kurumsal müşteri tabanımızı büyütmemize yardımcı olacak. Makine öğrenmesini herkes için öyle erişilebilir hale getirmek istiyoruz ki annem bile kullanabilmeli" dedi.

Illuminate Ventures Ortağı Jennifer Savage, "Sürekli olarak öğrenen ve gelişen tahmine dayalı öngörüleri elde etmek, bir işletmenin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmesi için kritik önem taşıyor. Tazı.AI, makine öğrenmesinin gücünü doğrudan iş kullanıcılarının kullanımına sunarak onların çok kısa bir sürede, sürekli olarak öğrenen ve gelişen tahmine dayalı modeller oluşturmasına olanak sağlıyor" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Tazı.AI sigorta şirketleri için sunduğu, gelir, verimlilik ve müşteri memnuniyetini artırabilecekleri müşteri skorlama, çapraz satış ve karlılık takip gibi çözümleriyle makine öğrenmesinden faydalanmalarına yardımcı oluyor.

Girişimin finansman turunun, Diffusion Capital Partners, Foothill Ventures, Handshake Ventures ve melek yatırımcıların da katılımıyla Illuminate Ventures tarafından yönetildiği kaydedildi.