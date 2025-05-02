Taze fasulye nasıl pişirilir? Taze fasulye pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

Taze fasulye, yaz aylarında mutfakların en çok tercih edilen sebzelerinden biri. Ancak her taze fasulye yemeği aynı lezzeti sunmuyor. Pişirme süresi, kullanılan malzemeler ve teknikler bu yemeğin sonucunu doğrudan etkiliyor. Evde taze fasulye pişirmek isteyenler için bazı kritik noktalar var. Hangi aşamalar lezzeti artırıyor? Hangi hatalar yemeğin tadını bozuyor? Tüm detaylar yazımızda sizleri bekliyor.

TAZE FASULYE NASIL PİŞİRİLİR

REKLAM advertisement1

Taze fasulye, Türk mutfağının hem yaz hem de kış sofralarında yerini bulan, hafif ve sağlıklı bir sebze yemeğidir. Pişirme süreci, kullanılan malzemeler kadar yönteme gösterilen özenle de ilgilidir. Bu sebze ister zeytinyağlı olarak soğuk servis edilsin, ister kıymalı ya da etli olarak sıcak tüketilsin, lezzetini en çok yavaş pişirilmesine borçludur. Fasulyelerin sertliğini kaybetmeden yumuşaması, domatesin ve soğanın aromasıyla bütünleşmesi için her adımın hakkını vermek gerekir. Taze fasulyeyi pişirirken, hem vitaminini korumak hem de doğal rengini kaybetmemesini sağlamak için ani ısıya maruz bırakmamak önemlidir.

REKLAM TAZE FASULYE PİŞİRME YÖNTEMİ Zeytinyağlı Pişirme: Soğan, domates ve zeytinyağı ile birlikte, su eklenerek kısık ateşte yavaş yavaş pişirilir. Soğuk servis edilir, genellikle üzerine limon gezdirilerek sunulur.

Etli Pişirme: Önce kuşbaşı et veya kıyma kavrulur, ardından soğan ve domates eklenir. Fasulyeler bu karışıma katılıp baharatlarla lezzetlendirilerek sıcak olarak sunulur.

Buharda Pişirme: Besin değerlerini korumak isteyenler için, temizlenmiş fasulyeler buharda kısa süreli pişirilip salatalarda kullanılabilir.

Haşlayarak Pişirme: Fasulyeler hafif diri kalacak şekilde haşlanır, ardından zeytinyağı, sarımsak ve limonla tatlandırılarak garnitür haline getirilir.

Fırında Pişirme: Fırın kabında zeytinyağı, domates, sarımsak ve baharatlarla birlikte pişirilen fasulye, özellikle hafif yanık kenarları sevenler için ideal bir yöntemdir. REKLAM TAZE FASULYE TARİFİ Malzemeler: 500 gram taze fasulye 1 adet büyük boy kuru soğan 2 adet olgun domates Yarım çay bardağı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay bardağı sıcak su Yapılışı Fasulyelerin uç kısımlarını koparıp isteğe göre ortadan ikiye ya da üçe bölün. Bol suyla yıkayıp süzülmeye bırakın.

Kabuklarını soymak isterseniz, domatesleri önce sıcak suda bekletip ardından kolayca soyabilirsiniz. Rendelemek yerine minik doğramayı da tercih edebilirsiniz.

Piyazlık (yarım ay) ya da ince küpler halinde doğranabilir. Bu, yemeğin dokusunda küçük ama lezzette büyük bir fark yaratır.

Genişçe bir tencereye zeytinyağını alın, soğanları ekleyip kısık ateşte pembeleşinceye kadar kavurun. Bu aşamada sarımsak eklemek istiyorsanız şimdi ilave edebilirsiniz.

Rendelenmiş domatesleri tencereye alın. Hafif suyunu çekinceye kadar birkaç dakika pişirin.

Ayıklanmış fasulyeleri tencereye alın, domates ve soğanla karıştırın. Üzerine şeker ve tuzu ekleyin.

Yaklaşık 1 çay bardağı kadar sıcak suyu gezdirin. Fasulyelerin hafif üzerini geçecek kadar su olması yeterlidir.

Kapağını kapatın, kısık ateşe alın: Tencerenin kapağını kapatın ve yemeği kısık ateşte yaklaşık 35-45 dakika arasında pişirin. Bu süre fasulyenin tazeliğine göre değişebilir.

Oda sıcaklığına gelince buzdolabında birkaç saat soğutun. Lezzetinin oturması için bir gün önceden hazırlanması önerilir.

Soğuk olarak, üzerine birkaç damla limon suyu ve isteğe bağlı olarak ince kıyılmış dereotu ile servis edebilirsiniz. Yanında taze ekmek ve yoğurtla birlikte harika bir yaz öğünü olur. TAZE FASULYE PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI Sert, lekesiz ve canlı yeşil renkteki fasulyeler ideal seçimdir. Fasulyeyi ikiye kırdığınızda çıt diye ses gelmelidir.

Salçalı tarifler de tercih edilebilir ancak yazın lezzetli domatesleri varken mutlaka taze domates tercih edilmelidir.

Soğuk sıkım, aroması güçlü bir zeytinyağı yemeğe karakter kazandırır.

Az miktarda şeker, domatesin asidini dengeler ve sebzenin doğal tatlılığını ortaya çıkarır.

Kısık ateşte, acele etmeden pişirilen fasulye hem daha lezzetli olur hem de besin değerini korur.

Özellikle zeytinyağlı fasulye bir gün sonra, soğuk servis edildiğinde çok daha lezzetlidir.