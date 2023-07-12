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Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Tayvan’ın sahip olduğu toprakların yaklaşık %60’ı ormanlarla kaplıdır. Halkın %98’inin Han Çinlilerinin soyundan geldiği Tayvan nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Tayvan para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Tayvan Nerede?

Tayvan hangi kıtada yer almaktadır sorusuna verilecek cevap, Asya kıtası olacaktır. Asya’nın doğusunda yer alan ve Tayvan adası başta olmak üzere birçok adacıktan meydana gelen bir ada ülkesi olan Tayvan; batıda Pasifik Okyanusu, doğuda ve güneyde Çin Denizi ile çevrili olan bir ülkedir.

1912 yılında Çin toprakları üzerinde Çin Cumhuriyeti adıyla kurulan Tayvan, 1927 ile 1949 yılları arasında Çin İç Savaşı’na sahne olmuş ve bu savaş; milliyetçi cephenin mağlubiyeti, komünist cephenin ise galibiyeti ile sonuçlanmıştır. 1949 yılından itibaren Çin toprakları, Çin Komünist Partisi yönetimi altına girmiş ve Çin Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise savaşı kaybeden Çin Milliyetçi Partisi üyeleri Tayvan adasına giderek, Çin Cumhuriyeti’nin bu ada üzerinde devam ettiğini ilan etmişlerdir. Günümüzde Çin ifadesi Çin Halk Cumhuriyeti’ni işaret ederken, Çin Cumhuriyeti ise üzerinde yer aldığı adanın adından hareketle Tayvan olarak isimlendirilmektedir.

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Tayvan Başkenti

Doğu Asya’da bir ada ülkesi olan Tayvan’ın başkenti Taipei’dir. Ülkenin başkenti olmasının yanında en özel şehirlerinden bir tanesi olarak da dikkat çeken Taipei; Tayvan’ın kuzeyinde yer almaktadır. 12 farklı bölgeye ayrılan ve birçok önemli mimari eserin yer aldığı bu başkentte, aynı zamanda Taipei 101 adında, dünyanın en yüksek ikinci binası da yer almaktadır. Kelime anlamı olarak “Tayvan’ın Kuzeyi” manasına gelen Taipei; ülkenin sanayi, ekonomi, kültür ve bilim merkezi olmasıyla da öne çıkmaktadır.

Tayvan Nüfusu

2023 verilerine göre Tayvan’ın nüfusu 24 milyon civarında kişiden meydana gelmektedir. Yıllık nüfus artışının yaklaşık olarak %2 olduğu bu ada ülkesinde, nüfusun %98’ini Han Çinlileri oluşturmaktadır. Nüfusun %60’ının şehirlerde geride kalan %40’ının ise kırsal kesimde yaşamakta olduğu Tayvan’da, toplum içindeki okuma yazma oranı ise %80’ler civarındadır.

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Tayvan’da en yaygın olan dini inanç ise Konfüçyüsçülük’tür. Bunun yanı sıra halk içinde Budizm ve Taoizm inancına mensup kişiler de yer almaktadır.

Tayvan Para Birimi

Tayvan’da kullanılan resmi para biriminin adı Tayvan dolarıdır. Önceleri Tayvan Bankası tarafından basılarak dağıtılan bu para birimi, 2000 yılından itibaren ise Çin Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından basılmaktadır.

Tayvan Bayrağının Anlamı

Tarihte ilk kez 1928 yılında göndere çekilerek kullanılmaya başlanan Tayvan bayrağı; kırmızı bir zemin, bu zeminin sol üst köşesinde yer alan mavi bir dikdörtgen kutucuk ve bu kutucuğun içinde yer alan beyaz güneşten meydana gelmektedir. Bayrakta yer alan kırmızı renk milliyetçiliği, mavi renk demokrasiyi, beyaz güneş ise refahı sembolize etmektedir.

Tayvan Şehirleri

Bir ada ülkesi olan Tayvan idari olarak 4 eyalet ve bu eyaletlere bağlı olan 16 ile bölünmüştür. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Taipei

Hua Lien

Tai tung

Tainan

Tayvan Türkiye Saat Farkı

Tayvan yerel saati, Türkiye’de kullanılan yerel saatten 5 saat ileridedir.