Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Tayvan nerede, hangi kıtada yer alır? Tayvan başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?

        Tarihte ilk kez 1912 senesinde Japon idaresine son vererek bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkan Tayvan, Tayvan adası başta olmak üzere birçok ada ve adacık üzerine kurulmuş olan bir ülkedir. 1927 ile 1949 seneleri arasında süren Çin İç Savaşı'nda mağlup olan milliyetçi cephenin Tayvan adasına kaçması ve burada kendisini Çin Cumhuriyeti'nin devamı olarak ilan etmesi üzerine kurulan Tayvan; günümüzde 23 farklı ülke tarafından resmen tanınmaktadır. Peki, bir ada ülkesi olan Tayvan başkenti neresidir? Tayvan hangi kıtada yer almaktadır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 17:00
        Tayvan nerede, hangi kıtada yer alır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Tayvan’ın sahip olduğu toprakların yaklaşık %60’ı ormanlarla kaplıdır. Halkın %98’inin Han Çinlilerinin soyundan geldiği Tayvan nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Tayvan para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

        Tayvan Nerede?

        Tayvan hangi kıtada yer almaktadır sorusuna verilecek cevap, Asya kıtası olacaktır. Asya’nın doğusunda yer alan ve Tayvan adası başta olmak üzere birçok adacıktan meydana gelen bir ada ülkesi olan Tayvan; batıda Pasifik Okyanusu, doğuda ve güneyde Çin Denizi ile çevrili olan bir ülkedir.

        1912 yılında Çin toprakları üzerinde Çin Cumhuriyeti adıyla kurulan Tayvan, 1927 ile 1949 yılları arasında Çin İç Savaşı’na sahne olmuş ve bu savaş; milliyetçi cephenin mağlubiyeti, komünist cephenin ise galibiyeti ile sonuçlanmıştır. 1949 yılından itibaren Çin toprakları, Çin Komünist Partisi yönetimi altına girmiş ve Çin Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise savaşı kaybeden Çin Milliyetçi Partisi üyeleri Tayvan adasına giderek, Çin Cumhuriyeti’nin bu ada üzerinde devam ettiğini ilan etmişlerdir. Günümüzde Çin ifadesi Çin Halk Cumhuriyeti’ni işaret ederken, Çin Cumhuriyeti ise üzerinde yer aldığı adanın adından hareketle Tayvan olarak isimlendirilmektedir.

        Suriye nerede, hangi kıtada yer alır?
        Suriye nerede, hangi kıtada yer alır?
        REKLAM

        Tayvan Başkenti

        Doğu Asya’da bir ada ülkesi olan Tayvan’ın başkenti Taipei’dir. Ülkenin başkenti olmasının yanında en özel şehirlerinden bir tanesi olarak da dikkat çeken Taipei; Tayvan’ın kuzeyinde yer almaktadır. 12 farklı bölgeye ayrılan ve birçok önemli mimari eserin yer aldığı bu başkentte, aynı zamanda Taipei 101 adında, dünyanın en yüksek ikinci binası da yer almaktadır. Kelime anlamı olarak “Tayvan’ın Kuzeyi” manasına gelen Taipei; ülkenin sanayi, ekonomi, kültür ve bilim merkezi olmasıyla da öne çıkmaktadır.

        Tayvan Nüfusu

        2023 verilerine göre Tayvan’ın nüfusu 24 milyon civarında kişiden meydana gelmektedir. Yıllık nüfus artışının yaklaşık olarak %2 olduğu bu ada ülkesinde, nüfusun %98’ini Han Çinlileri oluşturmaktadır. Nüfusun %60’ının şehirlerde geride kalan %40’ının ise kırsal kesimde yaşamakta olduğu Tayvan’da, toplum içindeki okuma yazma oranı ise %80’ler civarındadır.

        REKLAM

        Tayvan’da en yaygın olan dini inanç ise Konfüçyüsçülük’tür. Bunun yanı sıra halk içinde Budizm ve Taoizm inancına mensup kişiler de yer almaktadır.

        Tayvan Para Birimi

        Tayvan’da kullanılan resmi para biriminin adı Tayvan dolarıdır. Önceleri Tayvan Bankası tarafından basılarak dağıtılan bu para birimi, 2000 yılından itibaren ise Çin Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından basılmaktadır.

        Tayvan Bayrağının Anlamı

        Tarihte ilk kez 1928 yılında göndere çekilerek kullanılmaya başlanan Tayvan bayrağı; kırmızı bir zemin, bu zeminin sol üst köşesinde yer alan mavi bir dikdörtgen kutucuk ve bu kutucuğun içinde yer alan beyaz güneşten meydana gelmektedir. Bayrakta yer alan kırmızı renk milliyetçiliği, mavi renk demokrasiyi, beyaz güneş ise refahı sembolize etmektedir.

        Tayvan Şehirleri

        Bir ada ülkesi olan Tayvan idari olarak 4 eyalet ve bu eyaletlere bağlı olan 16 ile bölünmüştür. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

        • Taipei
        • Hua Lien
        • Tai tung
        • Tainan

        Tayvan Türkiye Saat Farkı

        Tayvan yerel saati, Türkiye’de kullanılan yerel saatten 5 saat ileridedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Milas’ta orman yangını! Müdahale devam ediyor
        Milas’ta orman yangını! Müdahale devam ediyor
        Elazığ'daki barınak dehşetinde karar bozuldu!
        Elazığ'daki barınak dehşetinde karar bozuldu!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        ABD enflasyonu sonrası altında yeni rekor
        ABD enflasyonu sonrası altında yeni rekor
        Makam odasında ateş açan müteahhit kamerada!
        Makam odasında ateş açan müteahhit kamerada!
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Ünlü oyuncu hacca gitti
        Ünlü oyuncu hacca gitti
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        Polemiğin perde arkası
        Polemiğin perde arkası