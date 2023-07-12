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Çoğunlukla Sami ırkından gelen Arapların yaşamakta olduğu Suriye’de, Arapların yanı sıra farklı etnik gruplar da yaşamaktadırlar. Peki, bu farklı etnik unsurları da bünyesinde barındıran Suriye nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Suriye bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar...

Suriye Nerede?

Suriye hangi kıtada yer almaktadır sorusuna verilecek cevap Asya kıtası olacaktır. Asya kıtasının batısında, Orta Doğu olarak adlandırılan bölgede yer alan Suriye; kuzey ve kuzeybatısında Türkiye, doğuda Irak, güneyde Ürdün, batıda ise İsrail, Lübnan Akdeniz ile çevrelenmiştir.

İlk yerleşimin günümüzden 12 bin sene önce başladığı Suriye; 16. yüzyılda Osmanlı egemenliği altına girmiş ve 20. yüzyılın başına kadar Osmanlı Devleti tarafından idare edilmiştir. 1. Dünya Savaşı’nın ardından, 1923 yılında Fransız mandası altına giren Suriye, 1945 senesinde ise bağımsızlığını ilan etmiştir. 1945 senesinde Suriye Cumhuriyeti adı altında kurulan bu yeni devlet, 1961 yılında ise Suriye Arap Cumhuriyeti adını almıştır. Günümüzde Birleşmiş Milletler ve Bağlantısızlar Hareketi gibi uluslararası organizasyonların da üyesi olan Suriye’nin; 2011 senesinde başlayan iç savaş sebebiyle Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyelikleri askıya alınmış, ancak Suriye 2023 tarihinde Arap Birliği’ne geri dönmüştür.

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Suriye Başkenti

Batı Asya’nın önemli ülkelerinden olan Suriye’nin başkenti, Şam’dır. Dünyanın en eski yerleşim merkezleri arasında yer alan Şam; yüzyıllar boyunca kendi bölgesinin ekonomik ve ticari merkezi olarak görülmüştür. Emeviler Devleti’nin başkenti olması sebebiyle mimari açıdan oldukça zengin bir şehir olan Şam, Emevi Camii’ne de ev sahipliği yapmaktadır. Şam şehrinin tarihi şehir merkezi ise Şam Antik Kenti’dir. Helen, Roma ve Bizans kültüründen izler barından bu antik kent, 2013 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi’ne dahil edilmiş ve koruma altına alınmıştır.

Suriye Nüfusu

2023 verilerine göre Suriye’nin nüfusu 17 milyon 500 bin kişiden meydana gelmektedir. Yaklaşık olarak 185 bin kilometrekarelik bir alan üzerine yayılmış olan bu nüfusun %90’ını Sami soyundan gelen Araplar oluşturmaktadır ve bu Arap nüfusu %6 ile Kürtler ve %3 ile de Ermeniler takip etmektedir. Buna ek olarak Suriye Türkmenleri, Süryaniler, Çerkezler ve Farslar gibi birçok etnik grup da Suriye toprakları üzerinde varlıklarını sürdürmektedirler. Dini inanç hususunda ise nüfusun tamamına yakına İslamiyet inancına mensuptur.

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Suriye Para Birimi

Suriye’de kullanılan resmi para biriminin adı Suriye lirasıdır. Tarihte ilk kez 1919 yılında tedavüle giren bu para birimi günümüzde halen daha kullanılmaktadır.

Suriye Bayrağının Anlamı

İlk olarak 1958 yılında daha sonra ise 1980 yılında kabul edilerek kullanılmaya başlanan Suriye bayrağı; kırmızı, beyaz ve siyahtan oluşturulmuş üç eşit yatay şerit ile beyaz şerit üzerinde yer alan iki adet yeşil yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrağın üzerinde yer alan bu dört renk de farklı hanedanları temsil etmektedir. Suriye bayrağındaki kırmızı renk Haşimileri, beyaz renk Emevileri, yeşil renk Fatimileri son olarak siyah renk de Abbasileri sembolize etmektedir.

Suriye Şehirleri

Suriye idari açıdan 14 ile bölünmüştür ve bu 14 ilin isimleri şunlardır.

Şam

Halep

Humus

Lazkiye

Deyrizor

Dera

Haseke

Rakka

Kuneytire

İdlip

Rif Şam

Tartus

Süveyda

Hama

Suriye Türkiye Saat Farkı

Suriye ile Türkiye arasında herhangi bir saat farkı bulunmamaktadır.