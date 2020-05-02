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460’a yakın üyesi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD),pandeminin sektör üzerindeki etkilerini ortaya koyarak, çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlendiği 'Koronavirüs Etki Araştırmaları’nın üçüncüsünü gerçekleştirdi.

İlkini 25 Mart’ta düzenlediği anket çalışmasına 30 Mart’ta ikincisi ile devam eden TAYSAD, üçüncü anket çalışmasını ise 29 Nisan’da tamamlayarak, 30 günlük zaman zarfında sektörde yaşanan değişiklikleri aktardı. Anketin, 4 Mayıs itibarıyla normal çalışma düzenine geçişin artacağını ortaya koydu.

Nisan başında yapılan ikinci ankette, pandeminin etkilerinin Haziran ve öncesinde biteceğine yönelik görüş yüzde 73’lük bir kesimi kapsarken, daha iyimser olan bu kesimin üçüncü ankette yüzde 40’a gerilediği görüldü.

Katılımcıların yüzde 76’sı pandemi nedeniyle bu yıl yüzde 20’den fazla ciro kaybı öngörmekte iken, kaybın yüzde 40’ı aşacağını düşünenler ise yüzde 10’luk bir grubu oluşturdu. Ankete göre, üyelerin yüzde 65’i önümüzdeki dönemde nakit sıkışıklığı yaşayacağını düşünürken, bu sorunun üç ay ya da daha uzun süreceğini öngörenlerin oranı yüzde 70’i buldu.

KÇÖ'YE BAŞVURANLARIN ORANI YÜZDE 83

İlk ankette tedarik sanayicilerinin yüzde 63’ü, ikinci ankette ise yüzde 75’i Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) başvurusunda bulunurken, bu oran yapılan son ankette yüzde 83’e yükseldi.

Ankette, TAYSAD üyelerinin yüzde 70’den büyük bir oranda kısmi çalışmaya devam ettiği, 4-8 Mayıs haftası itibariyle sosyal mesafeli normal çalışma düzenine geçen işletme sayısının yüzde 23’lere ulaştığı ve üretimde komple duruş yaşayanların ise yüzde 4 seviyesine gerilediği görüldü. Ankette ayrıca, 11-17 Mayıs haftasında, üretimde komple duruşun yüzde 3’e, kısmi çalışma sistemine geçişin ise yüzde 66’ya gerilediği belirlendi.

ÜRETİMDE HACİM ARTIYOR

Anket ile kısmi çalışma sistemindeki firmaların üretim hacimlerinde de yükseliş yaşanacağı ortaya çıktı. Bu kapsamda 6-12 Nisan’da yüzde 39 olan haftalık üretim temposunun, 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak artacağı ve Mayıs ayının sonunda yüzde 60’lara yükseleceği aktarıldı.

Katılımcıların yüzde 22’si bankaların kredi yapılandırmalarında, yüzde 34’ü de araç üreticilerinden ve küresel otomotiv tedarikçilerinden alacaklarının tahsilatında sorun yaşadığını açıkladı. Anket, sorunların çözümü için katılımcıların yüzde 60’ının müşterileri olan araç üreticilerinden bazı taleplerde bulunduğunu da gösterdi. Katılımcılar, 2020 indirim taleplerinden vazgeçilmesini, ürün bedelleri ile kalıp bedellerinin erken ödenmesini istedi.



Ankette sektörün destek beklentilerine de yer verildi. Sanayiciler sorunların çözümü için, bankalardan kullanılan kredilerin Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına denk gelen ödemelerinin, faizsiz en az altı ay ötelenmesini, KGF Desteği ve Türk Eximbank kredilerindeki ek sınırlayıcı şartların kaldırılmasını, tedarik sanayinin mevcut NACE kod uygulaması kapsamının genişletilmesini istedi. Ayrıca Kısa Çalışma Ödeneği teşvik süresinin 3 ay ile sınırlı kalmaması ve bu teşvikten üretim çalışanları gibi ofis çalışanlarının da yararlanabilmesi için brüt asgari ücret bedelinin net 1.5 yerine 3 katına çıkarılması da beklentiler arasında yer aldı.

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