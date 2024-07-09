TAYSAD'dan BYD açıklaması

Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Türkiye'ye yatırım yapacağını açıklaması otomotiv sektöründe heyecan yarattı.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), BYD'nin yatırım kararının önemine değinen bir açıklamada bulundu.

Çin otomotiv devi ile imzalar atıldı... BYD ile 1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Sektöre nasıl bir etkisi olacak? Bölgede istihdama nasıl bir katkı sağlayacak? Yeni yatırımlar gelecek mi? Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız #AnaHaber 'de @BusraAkin 'a anlattı. pic.twitter.com/mFj8EIGKQz

TAYSAD Başkanı Albert Saydam, 27 yıl sonra Türkiye'nin yeni bir marka aracın yatırımına kavuştuğunu belirterek, "BYD, şirketin dünya çapındaki konumu ve ileri teknoloji seviyesiyle her ülkenin yatırımlarını çekmek isteyeceği bir marka. Bu önemli yatırımın Türkiye'de gerçekleşecek olması, bizleri mutlu ediyor ve tabii ki gururlandırıyor" dedi.

BYD yatırımı neden önemli? Haberi Görüntüle

'SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ'

Derneğin her türlü desteğe vermeye hazır olduğunu kaydeden Saydam, "Sektörümüzün temelinde 'hareketlilik' yatıyor ve dolayısıyla bizim de sürekli olarak yenilikleri takip etmemiz, daha iyiyi ve daha ileriyi yakalamamız gerekiyor. TAYSAD olarak, 530'dan fazla üyemizle birlikte, BYD’nin bu kararının olumlu sonuçlarını en kısa sürede görmesi için her türlü desteği vermeye hazırız, sorumluluğumuzun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Saydam, BYD'nin ikinci faz yatırımı ile birlikte tedarik sanayisine daha çok görev düşeceğini de vurgulayarak, "Yüksek yerlilik oranına sahip araçları ihraç ettiğimizde ve ikinci faz yatırım hayata geçirildiğinde, gerçek anlamda başarıya ulaşmış, tedarik sanayi olarak üzerimize düşeni yapmış olacağız. Türkiye'yi otomotivde bir adım öteye taşıyacak bu yatırımında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.