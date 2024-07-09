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        Haberler Ekonomi Otomobil TAYSAD'dan BYD açıklaması - Otomobil Haberleri

        TAYSAD'dan BYD açıklaması: 'Her ülkenin çekmek isteyeceği bir marka'

        Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı ile ilgili açıklamada bulundu. TAYSAD Başkanı Albert Saydam, "BYD, şirketin dünya çapındaki konumu ve ileri teknoloji seviyesiyle her ülkenin yatırımlarını çekmek isteyeceği bir marka. TAYSAD olarak, 530'dan fazla üyemizle birlikte, BYD'nin bu kararının olumlu sonuçlarını en kısa sürede görmesi için her türlü desteği vermeye hazırız, sorumluluğumuzun farkındayız. Yüksek yerlilik oranına sahip araçları ihraç ettiğimizde ve ikinci faz yatırım hayata geçirildiğinde, gerçek anlamda başarıya ulaşmış, tedarik sanayi olarak üzerimize düşeni yapmış olacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 15:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:27
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        TAYSAD'dan BYD açıklaması
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        Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Türkiye'ye yatırım yapacağını açıklaması otomotiv sektöründe heyecan yarattı.

        Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), BYD'nin yatırım kararının önemine değinen bir açıklamada bulundu.

        TAYSAD Başkanı Albert Saydam, 27 yıl sonra Türkiye'nin yeni bir marka aracın yatırımına kavuştuğunu belirterek, "BYD, şirketin dünya çapındaki konumu ve ileri teknoloji seviyesiyle her ülkenin yatırımlarını çekmek isteyeceği bir marka. Bu önemli yatırımın Türkiye'de gerçekleşecek olması, bizleri mutlu ediyor ve tabii ki gururlandırıyor" dedi.

        BYD yatırımı neden önemli?
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        'SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ'

        Derneğin her türlü desteğe vermeye hazır olduğunu kaydeden Saydam, "Sektörümüzün temelinde 'hareketlilik' yatıyor ve dolayısıyla bizim de sürekli olarak yenilikleri takip etmemiz, daha iyiyi ve daha ileriyi yakalamamız gerekiyor. TAYSAD olarak, 530'dan fazla üyemizle birlikte, BYD’nin bu kararının olumlu sonuçlarını en kısa sürede görmesi için her türlü desteği vermeye hazırız, sorumluluğumuzun farkındayız" ifadelerini kullandı.

        Saydam, BYD'nin ikinci faz yatırımı ile birlikte tedarik sanayisine daha çok görev düşeceğini de vurgulayarak, "Yüksek yerlilik oranına sahip araçları ihraç ettiğimizde ve ikinci faz yatırım hayata geçirildiğinde, gerçek anlamda başarıya ulaşmış, tedarik sanayi olarak üzerimize düşeni yapmış olacağız. Türkiye'yi otomotivde bir adım öteye taşıyacak bu yatırımında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

        BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre, BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu kapsamda, yıllık 150 bin adet kapasiteli otomotiv fabrikası kurulacak, tesiste 2026 yılından itibaren elektrikli ve plug-in hibrit modeller üretilecek. Türkiye'de üretile BYD modellerinin Avrupa'ya ihraç edilmesi hedefleniyor.

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