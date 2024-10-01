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        Haberler Dünyadan Taylor Swift'in gitarını açık artırmada satın alan kişi onu herkesin gözü önünde paramparça etti - magazin haberleri

        Taylor Swift'in gitarını açık artırmada satın alan kişi onu herkesin gözü önünde paramparça etti

        Taylor Swift'e ait olan imzalı gitar, açık artırmada 4 bin dolara satıldı. Gitarın yeni sahibi, onu sağlam bir şekilde evine götürmek yerine herkesin gözü önünde çekiçle parçalamayı tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:36
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        • 1

          Taylor Swift'in imzaladığı gitarlarından biri, Teksas'ta bir yardım müzayedesinde 4 bin dolara satıldı.

          Gitarı satın alan kişi, sahneye çıkıp gitarı eline aldıktan sonra, onu bir çekiçle parçaladı. Swift'in üzeri desenli gitarının gövdesi kullanılamaz hale geldi.

          Pahalı enstrüman artık kullanılamaz durumda olmasına rağmen, alıcı, gitarıyla mutlu bir şekilde sahneden indi.

        • 2

          Müzayedede gitar için ödenen 4 bin doların tamamı hayır kurumlarına gitti.

          Gitarın, Swift'in Kamala Harris'i başkan adayı olarak desteklediğini açıklamasından önce açık artırmaya bağışlandığı bildirildi. Gitarın orijinallik sertifikası, ünlü şarkıcının onu gerçekten imzaladığını doğruluyor.

        • 3

          Gitarın yeni sahibinin onu neden sağlam bir şekilde evine götürmek yerine parçalamayı tercih ettiği açıklanmadı. Ancak bu hareketin, Swift'in ABD başkanlık seçiminde Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

          Bir müzayede katılımcısına göre, bu hareket beklenmeyen bir durumdu ama şaşırtıcı değildi. Teksas'ın bu bölgesi oldukça muhafazakar bir yapıya sahip ve şu anki Joe Biden/Kamala Harris yönetiminden memnun değil.

        • 4

          Katılımcı, "Çevremde yaşayan birçok işçi, yönetimin bizim için değil bize karşı çalışmaya başladığını düşünüyor" dedi.

          Swift, mevcut başkan yardımcısı ile Trump arasında geçen 2024 başkanlık seçimleri için Harris'i desteklediğini bir süre önce açıklamıştı.

        • 5

          Harris ile Trump arasında yapılan tartışmayı televizyondan izledikten sonra tercihini açıklayan şarkıcı, "Harris'in kararlı ve yetenekli bir lider olduğunu düşünüyorum ve kaosla değil sükunetle yönetilirsek, bu ülkede çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum" diye yazmıştı.

        • 6

          Sosyal medya paylaşımında Swift, "Oyumu Kamala Harris'e veriyorum, çünkü o, bir savaşçının savunması gerektiğini düşündüğüm haklar ve davalar için mücadele ediyor" diye eklemişti.

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          Swift'in Harris desteğini açıklamasının ardından bazı hayranları tepki göstererek artık sanatçıyı takip etmekten çıktıklarını belirterek Swift'e ait albüm, fotoğraf gibi eşyaları parçalama görüntülerini sosyal medya paylaşmıştı.

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          301 milyon olan Instagram takipçi sayısı, Kamala Harris açıklamasının ardından 18 milyon kayıpla 283 milyona düştü.

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