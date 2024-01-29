Bir diğer Demokrat Parti Üyesi Yvette Clarke ise; "Taylor Swift'in başına gelenler yeni değil. Yıllardır kadınlar, rızaları olmadan deepfake'lerin hedefi oldu. Yapay zekâdaki gelişmeler sayesinde deepfake oluşturmak daha kolay ve daha ucuz. Bu, koridorun her iki tarafının da bir sorunudur ve Swiftlerin (Taylor Swift hayranlarına verilen isim) bile çözmek için bir araya gelmesi gerekir" demişti.

Fotoğraflar: Avalon, Depo