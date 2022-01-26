Tayland, bütçe açığını kapama hedefiyle 30 yıldan uzun süredir ilk kez hisse senedi alım-satımına vergi getirmeye hazırlanıyor. Kripto para kârları da belli bir oranda vergilendirilecek.

Başbakan Prayuth Chan-Ocha liderliğindeki hükümetin hisse senedi alım-satımının vergilendirilme yöntemi ve oranı konusunda kararını bu ay sonuna kadar vermesi bekleniyor.

Tayland Maliye Bakanı Arkhom Termpittayapaisith'in yaptığı açıklamaya göre, kripto paraların da aralarında olduğu dijital varlıkların alım-satımından elde edilen kazançların nasıl vergilendirileceği de benzer şekilde ay sonuna kadar detaylandırılacak.