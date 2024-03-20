Tayland'ın ünlü albino bufalosu, Başbakan Sretta Thavisin'in misafiri oldu
Yaklaşık 1,4 ton ağırlığındaki Ko Muang Phet, Bangkok'daki Hükümet Konağı'na giderek Başbakan Sretta Thavisin'i ziyaret etti
Tayland'da milyonlarca bahtı bulan satışıyla gündem olan albino bufalo, başkent Bangkok'daki Hükümet Konağı'nı ziyaret etti.
Yaklaşık 1,4 ton ağırlığındaki hayvan, bugün Başbakan Sretta Thavisin'in misafiri oldu.
Ko Muang Phet adlı bufalo, ülkede epey popüler olan bir dizide aldığı rolle adını duyurmuştu. Hayvan geçen hafta bir çiftlik tarafından 18 milyon baht (yaklaşık 16 milyon TL) karşılığında satın alınınca adını bütün ülkeye duyurmuştu. Singapur gazetesi The Straits Times, bunun şimdiye kadar bir bufalo için ödenen en yüksek meblağ olduğunu yazdı.
Yaklaşık 1,8 metre boyundaki albino bufalo, bu şöhretin ardından Başbakan Sretta'nın yanına uğradı.
Sretta, "Bu kadar güzel bir bufalomuz olduğundan hiç haberim yoktu. Buna benzer daha fazla bufalo var mı?" diye konuştu.
Tayland Başbakanı, X'ten yaptığı açıklamada da Tayland Bufalo Yetiştiriciliği Derneği'nin hükümetten bu hayvanların "yumuşak güç" olarak kullanılmasını istediğini açıkladı.
Ko Muang Phet'in sahibi Jintanat Limtongkul da bu fikri desteklediğini vurguladı. Limtangkul, "İnsanların bufaloyu daha iyi tanımasını istiyorum.
Taylandlılar eskiden tarıma ve bufaloyla içli dışlıydı ama şimdiki yaşam tarzımız bizi uzaklaştırdı" diye konuştu.
*Haberin görselleri Tayland Kraliyet Hükümeti tarafından servis edilmiştir.