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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Taxiarchis Fountas Trabzonspor için İstanbul'a geldi. - Trabzonspor Haberleri

        Taxiarchis Fountas Trabzonspor için İstanbul'a geldi.

        Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas, İstanbul'a geldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 21:54
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        Trabzon'un yeni transferi İstanbul'da!
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        Trabzonspor´da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili ekip, bonservisi elinde olan Yunan forvet Taxiarchis Fountas´ı İstanbul´a getirdi. Aegean Havayolları'na ait tarifeli seferle Atina'dan 20.15'de gelen Fountas, İstanbul Havalimanı'nda transferi hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Trabzonsporlu futbolcular Bakasetas, Kurbelis ve Siopis ile görüştüğünü ifade eden Fountas, "Elbette görüştüm. Onlar milli takımdan arkadaşlarım. Onlar bana Türkiye'nin en iyi takımında oynayacağımı söylediler" ifadelerini kullandı.

        "TRABZONSPOR TARAFTARI ÇILGIN VE ATEŞLİ"

        27 yaşındaki 10 numara bordo-mavili taraftarlar için ise, "Gerçekten çılgın ve ateşliler. Onların önünde oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

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