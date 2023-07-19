Tavuklu hünkar beğendi tarifi: Tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Hünkar beğendi, pek çok kişinin sofrasından eksik olmayan, dönem dönem yapılan muhteşem bir yemek. Osmanlı saray mutfağının en bilindik yemekleri arasındaki hünkar beğendi, orijinal tarifinde etten yapılsa da farklı tat denemek isteyenler tarafından tavukla tercih edilir. Ortaya farklı bir lezzet çıksa da tadı ile damakları şenlendirir. Tavuklu hünkar beğendi orijinal tarifi ile aynı olup, sadece malzemelerde et yerine tavuk kullanılır. Yapımı oldukça kolaydır ve sadece birkaç teknik gerektirir.
Tavuklu hünkar beğendi tarifini deneyerek güzel bir ana yemek yapabilirsiniz. Malzemeler ise her evde kolayca bulunduğu için ekstra bir alışveriş gerektirmeyecektir. Eğer yakın bir zamanda tavuklu hünkar beğendi yapımını öğrenip, aileniz ve sevdikleriniz için güzel bir yemek programı hazırlamak istiyorsanız bu içerik tam size göre! Tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır? Tavuklu hünkar beğendi malzemeleri nelerdir? Merak edilen tüm sorular içeriğimizin devamında…
Tavuklu Hünkar Beğendi Malzemeleri
Beğendi için;
Tavuklu Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun.