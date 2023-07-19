Tavuklu hünkar beğendi tarifi: Tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Tavuklu hünkar beğendi tarifini deneyerek güzel bir ana yemek yapabilirsiniz. Malzemeler ise her evde kolayca bulunduğu için ekstra bir alışveriş gerektirmeyecektir. Eğer yakın bir zamanda tavuklu hünkar beğendi yapımını öğrenip, aileniz ve sevdikleriniz için güzel bir yemek programı hazırlamak istiyorsanız bu içerik tam size göre! Tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır? Tavuklu hünkar beğendi malzemeleri nelerdir? Merak edilen tüm sorular içeriğimizin devamında…

Kaç kişilik: 5-6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Kalori: 1 porsiyon 301 kcal

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Tavuklu Hünkar Beğendi Malzemeleri

1 kilogram tavuk göğsü

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

1 adet soğan

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Yarım yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Göz kararı karabiber

Beğendi için;

5 adet patlıcan

1 yemek kaşığı un

125 gram kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı süt

Tavuklu Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Patlıcanları çatal yardımıyla birkaç kez deldikten sonra fırında ya da ocakta közleyin.

Tavuk, biber ve soğanları yıkadıktan sonra ince ince doğrayın.

Uygun boyutlarda bir tavaya yağı koyun. Soğan ve biberleri soteleyin. Elde ettiğiniz soteyi biraz tuzlayın.

Tavuklu hünkar beğendi yapılışının bu noktasında tavuk ve sıvı yağı başka bir tavaya alın.

Tavukların suyunu iyice salması için ara sıra karıştırarak pişirin. Suyunu tam çekmeden salçaları, tuzu ve karabiberi ilave edin.

Pişen tavukların üzerine önceden sotelediğiniz biber karışımını ekleyin ve karıştırın.

Közlenmiş patlıcanları soyun ve küçük dilimler halinde doğrayın.

1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı unu tavaya alarak karıştırın.

Unun kokusu hafif çıkınca patlıcanları ilave edin. Ezme yöntemiyle karıştırın.

Elde ettiğiniz karışıma yavaş yavaş süt ekleyin.

Ocağın altını kapatmadan önce rendelenmiş kaşar peynirini tavaya ilave edin ve iyice karıştırın.

Tavuklar ayrı, beğendi ayrı piştiğinde yemeğiniz servise hazır.

Servis tabağının zeminine beğendiyi yayın ve üzerine tavukları yerleştirin.

Afiyet olsun.

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