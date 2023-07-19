Browni kurabiye tarifi: Browni kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Tereyağı ya da margarin kullanırken dikkat edilmesi gereken püf nokta ise yağın oda sıcaklığında olmasıdır. Yağı kullanırken kolayca ezilecek kıvamda olması önemlidir. Tüm bu bilgilerin ardından, “Browni kurabiye nasıl yapılır? diye merak ediyorsanız bu içerik tam size göre! Browni kurabiye malzemelerini içeriğimizi devamında bulabilirsiniz.

Kaç kişilik: 22-24 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Kalori: 1 adet için 147 kcal

Browni Kurabiye Malzemeleri

125 gram oda sıcaklığında margarin ya da tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı şeker

1 yumurta (oda sıcaklığında)

2 buçuk su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

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Şerbet için;

Yarım su bardağı şeker

1 su bardağı su

2-3 damla limon

Browni Kurabiye Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Öncelikle kurabiyenin şerbetini hazırlayarak başlayın. Derin bir tencereye su ve toz şekeri ekleyin. Şerbetli su kaynadıkça kıvam alacaktır. Bu kıvam çok yoğun olmamakla birlikte çok da gevşek olmayacaktır. Şerbet kaynadıktan sonra ocaktan alın ve birkaç damla limon sıkın. Soğumaya bırakın.

Browni kurabiye tarifinin bu aşamasında bir karıştırma kabına tereyağı, şeker, sıvı yağ ve yumurtayı alın. İçindeki şeker eriyene kadar elinizle karıştırın. Tüm malzemeler iç içe geçsin.

Ardından tarifte yer alan unu azar azar eleyerek dökün. Tekrar karıştırın.

Bu aşamada ise kakao ve kabartma tozunu ilave edin.

Hamur ele yapışmayacak kıvama geldiğinde ceviz boyutunda küçük parçalara bölün. Her parçayı elinizde yuvarlayın.

Önceden hazırladığınız fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirin.

Tüm yuvarlak hamuru tepsiye sıralayın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına tepsiyi yerleştirin.

Kurabiyeler çatlayana kadar fırında pişirme işlemine devam edin.

Kurabiyeler piştiğinde fırından alın ve ilk sıcağının çıkmasını bekleyin.

Hemen ardından hazırladığınız şerbete kurabiyeleri tek tek batırıp servis tabağına alın.

Bu işlem bittikten sonra kalan şerbeti kurabiyelerin üzerine yavaş yavaş dökün. Şerbetin tamamen çekmesini bekleyin.

Yaklaşık 2 saat dinlendirdikten sonra kurabiyeleri servise hazır hale getirebilir, üzerini çekilmiş Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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