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Cevizli irmik tatlısı malzemeleri her evde kolayca bulunduğu için bütçe dostudur. Ayrıca kolay ve hızlı bir şekilde yapılır. Peki, cevizli irmik tatlısı nasıl yapılır? Cevizli irmik tatlısı yapımında dikkat etmeniz gereken püf noktaları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Kaç kişilik: 10-12 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Kalori: 1 porsiyon 280 kcal

Cevizli İrmik Tatlısı Malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 buçuk kaşık karbonat

2 paket vanilya

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 kase öğütülmüş ceviz

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Şerbeti için;

5 buçuk su bardağı su

4 buçuk su bardağı şeker

Birkaç damla limon suyu

Cevizli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Cevizli irmik tatlısı tarifine başlarken ilk olarak şerbetin hazırlanması gerekiyor. Derin bir tencereye şerbet için ayırdığınız şeker ve suyu koyun. İyice kaynatın ve kaynadıktan hemen sonra birkaç damla limon sıkarak ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Limonu sıkarken aşırıya kaçmayın, en fazla 5-6 damla olacak şekilde sıkın.

Derin bir kapta şekeri ve yumurtaları köpürünceye kadar çırpmaya başlayın.

Ardından yoğurt ve yağı ilave edin. Tekrar çırpın.

Hemen sonrasında; un, irmik ve vanilyayı ilave edin. Bir kez daha çırpma işleminden geçirin.

Önceden ayırdığınız cevizi ikiye bölün. Ayırdığınız cevizin bir kısmını ve karbonatı hamurun içine ekleyin. Yaklaşık 3 dakika daha çırpın. Cevizin diğer yarısını süsleme için kullanın.

Yağlamış olduğunuz fırın tepsisine elde ettiğiniz hamuru yayın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına tepsiyi yerleştirin.

Üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Üzeri kızardıktan sonra fırından alın ve ilk sıcağının çıkmasını bekleyin. Çok soğutmadan, önceden hazırladığınız şerbetin yarısını üzerinde gezdirin.

Diğer yarısını ise keki dilimledikten kullanın. Şerbetin ikiye bölünerek dökülmesi, tatlının şerbetini daha iyi çekmesini sağlayacaktır.

Tatlınızı servise hazırlayana kadar üzerini sakın örtmeyin. Üzeri mutlaka açık olsun. Aksi halde tatlınızda hamurlaşmalar meydana gelebilir.

Afiyet olsun.

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