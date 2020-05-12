Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu durumdan en çok etkilenen pazarların başında turizm sektörü yer alıyor. Covid 19 salgını nedeniyle turizm sektöründe büyük kayıplar yaşandığını, havayolları, tur operatörleri, seyahat acenteleri, oteller ve benzeri bütün turizm bileşenlerinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini açıklayan Turizm portalı Tatilsepeti’nin Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, iç pazarda ise geri dönüşün beklenenden hızlı olacağını söyledi.
Sektördeki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan Karayal, koronavirüs salgını sonrası tatil alışkanlıklarının değişeceğini belirterek, "Salgın, hayatta kalma, güven duyma ve tedbirli olma gibi insanların en temel duygularını değiştirmiş durumda. Konaklama tesisleri ve havayolları kendi içlerinde birtakım önlemler almaya başladı. Ancak, bu önlemleri misafirlerimize doğru şekilde anlatmak ve sunmak da çok önemli, burada biz seyahat acentalarına görev düşüyor” açıklamasında bulundu.
'YÜZDE 60'LIK KESİM TATİL PLANI YAPIYOR'
Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz ise, misafirlerin hem otellerden hem de seyahat acentalarından beklentilerini öğrenmek adına bir anket düzenlediklerini açıkladı.
Küçükyılmaz, "Bizden daha önce rezervasyon yaptıran misafirlerimiz ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip eden tatil severlerimize, hangi şartlar sağlanırsa gönül rahatlığı ile tatile gidebileceklerini sorduk. Anket sonuçlarına göre, misafirlerimizin yüzde 40’ı bu sene korona riski azaldıktan sonra dahi tatile gitmeyi düşünmüyor. Yüzde 60’ı ise, belirli tedbirler alınması durumunda tatil planı yapacağını belirtiyor. Tesis genelinde sağlanan sosyal mesafe, doluluk oranı ve misafir çıkışlarından sonra odaların bir süre boş bırakılması gibi konular misafirlerimiz için ön planda yer alıyor" dedi.
TatilSepeti’nin yaptığı anket sonucunda büyük bir kesim yurt dışı tatilini aklından silmiş durumdayken, yurt içi tatil planı yapmak isteyenlerin oranı yüzd 84 düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılanların birden fazla tercih yapabildiği tatil seçeneklerinde yüzde 51’i otel ve resortları, yüzde 32’si butik otelleri, yüzde 28’i tatil köylerini, yüzde 28’i ev kiralamayı tercih ederken, tatile giderken kendi arabasıyla gitmeyi tercih edenler yüzde 67 oranında, uçak ya da otobüs kullanmayı tercih edenlerin oranı ise yüzde 30 oranında kaldı.
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