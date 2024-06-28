Tatile çıkarken eksiğiniz kalmasın! Tatile çıkarken bavula kesinlikle konması gereken 10 şey
Sabah uykularını bölen alarmlar iptal edilsin! Yetişmesi gereken işler, haftalık toplantılar, raporlamalar ve gelecek haftanın planlaması bir köşede beklesin, artık tatil zamanı... Biletleri aldınız, rotayı belirlediniz, sırada en zor iş kaldı: Bavul hazırlamak. İyi ama tatil bavulunun olmazsa olmazı nedir?
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Tatile gidişlerin de tatilden dönüşlerin de pek çoğumuz için en can sıkıcı tarafı bavul hazırlamak ve bavul boşaltmak. Ne olurdu sanki bir yerlerde hazırlanmış tatil bavulları satılsa ve hiç uğraşmadan tatile çıkabilsek...
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Yeni dünyada belki bunlar da olur bir gün ama henüz böyle bir şey yok. Sızlanmayı bırakalım ve arka odada toz tutan büyük bavulu oradan çıkaralım...
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'Tatil bavulu hazırlamakta ne var?' demeyin, bu oldukça uğraştırıcı bir konu. Hele Türkiye'de böyle şeylere genelde annelerimizin el attığını düşünecek olursak... Eğer ayda birkaç kez seyahat etmek zorunda olduğunuz bir iş yapmıyorsanız "Eee, ne koyacağım ben şimdi bu bavula?" diye kendinizle konuşmaya başlamanız çok olası!
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Tatil bavulunda asla unutulmaması gereken demirbaşlar var. Bunların olmaması tatilinizde gereksiz gerginlikler yaşanmasına ya da bütün tadınızı kaçıracak hesapsız harcamaların yapılmasına neden olabilir. Bunları yaşamamak için tatil bavulunda olması gereken 10 şeyi sizler için sıraladık.
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PLAJ HAVLUSU
El yüz yıkama işini kağıt havlularla halletseniz de plajdan çıktığınızda bu işinizi görmeyebilir... Tatil çantanızda bir büyük boy havlu kesin olsun. Plajda da, zorda kalırsanız duşta da kullanabilirsiniz!
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AĞRI KESİCİ
Yolculuk yorucu olabilir. Uykunuzu alamama, yorulma ya da bavul taşırken ters bir hareketle bir yerinizi incitme ihtimaliniz her zaman var. Bir tablet ağrı kesiciyi bavula atın, ne yolculuk ne de tatil zehir olmasın.
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BÜYÜK BİR BEZ ÇANTA YA DA SIRT ÇANTASI
Tatile gittiğiniz yerde alışverişi fazla kaçırma ihitmaliniz varsa dönüşu zorlaştırmamak için bavula bir bez çanta ya da sırt çantası sıkıştırmayı unutmayın. Hediyeliklerinizi ona doldurursunuz.
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CEKET YA DA İNCE BİR HIRKA
Ne kadar yazlık bir bölgeye giderseniz gidin, hava durumuna güven olmaz. Size motunuzu kuşanıp gidin demiyoruz ama çantanızda işlerin ters gitme ihtimaline karşı bir hırka olması tatilinizi sorunsuz geçirmenize yardımcı olacaktır.
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GÜNEŞ KREMİ
Kötü tatil anıları her zaman "daha ilk günden öyle bir yandık ki tüm tatil acıyla geçti" diye başlar. Sizce bu tesadüf mü? Elbette değil! 40 derece güneşin altında neredeyse 8-10 saat "vakit" geçireceksiniz. Bavulda bir güneş kremi kesin olsun...
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KURTARICI VE ÇOK RAHAT BİR AYAKKABI
Tatilde her gün için ayrı ayrı kombinler düşünmüş hatta ayakkabılarınızı bile hazırlamış olabilirsiniz ama eğer arabayla tatile gitmiyorsanız bütün ayakkabılarınızı tatile götüremeyeceğinizi kabul edin! En azından bir çift kurtarıcı ayakkabınız olmalı. Bu ayakkabı hem rahat olmalı hem de pek çok kıyafetinizle kombinlenebilecek bir model olmalı...
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YEDEKLİ İÇ ÇAMAŞIRI
Tatilde bavulu hazırlarken ilk koyacağınız şey bol bol iç çamaşırı olmalı. Anneanneler gibi konuşacak olursak, "başınıza ne geleceği belli olmaz" siz temkinli olun!
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BİR POWERBANK VE ŞARJ KABLOLARI
Elektronik cihazlar hayatımızın bir parçası hem de vazgeçilemez, yokluğu telafi edilemez bir parçası' Bunu tartışmıyoruz artık... Tatilde şarj sorunu yaşamak en son isteyeceğimiz şey bile değil! Bir tam dolu powerbank ve elbette kullandığınız tüm cihazların şarj aletleri bavulda hazır bulunsun.
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MİNİ BOY HİJYEN ÜRÜNLERİ
Özellikle gittiğiniz yere ilk defa gidiyorsanız neyle karşılaşacağınızı, kalacağınız yerin çevresinde alışveriş yapabileceğiniz bir yer olup olmayacağını bilmiyorsunuz demektir. Yanınızda mini boy hijyen ürünleri olsun.
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PAMUKLU YA DA KETEN BİR GÖMLEK
Tatil bavulunun kurtarıcılarından biri de tercihen keten bir gömlektir... Plajda poz mu vereceksiniz? Gömleği giy, ver! Akşam dönerken üzerime bir şey alayım mı dediniz, işte gömlek! Güneş yanığı olmuşum, omzuma çanta koyamıyorum mu dediniz, e gömlek kurtarır işte!