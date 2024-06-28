Tatile çıkarken eksiğiniz kalmasın! Tatile çıkarken bavula kesinlikle konması gereken 10 şey

KURTARICI VE ÇOK RAHAT BİR AYAKKABI

Tatilde her gün için ayrı ayrı kombinler düşünmüş hatta ayakkabılarınızı bile hazırlamış olabilirsiniz ama eğer arabayla tatile gitmiyorsanız bütün ayakkabılarınızı tatile götüremeyeceğinizi kabul edin! En azından bir çift kurtarıcı ayakkabınız olmalı. Bu ayakkabı hem rahat olmalı hem de pek çok kıyafetinizle kombinlenebilecek bir model olmalı...