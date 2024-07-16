Zeynep Bastık: Tatildeyim
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, çıktığı tekne tatilinden fotoğraflar paylaştı; "Tatildeyim"
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Geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşları Esra Akpınar, Bülent Şakrak, Umut Kurt, Melisa İnci, Emircan İğrek ile birlikte Bodrum'da tekne tatiline çıkan Zeynep Bastık, sezonun yorgunluğunu atmaya devam ediyor.
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Teknedeki tatiline devam eden 31 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından takipçileriyle mavi bikinili fotoğraflarını paylaştı.
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Bastık, 2.1 Milyon takipçili hesabından yaptığı o paylaşıma; "Tatildeyim" notunu düştü.
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Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Serkay Tütüncü ile olduğunu açıklamış, kısa süre sonra sevgilisiyle birlikte tatil yaptıkları teknede romantik anlar yaşamışlardı. İkilinin o anları objektiflere böyle yansımıştı.
Fotoğraflar: Instagram